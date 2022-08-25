Çin'in Konteyner İşlem Hacmi Temmuz'da Yüzde 11,2 Arttı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayınlanan veriler, ülkenin konteyner işlem hacminin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artışla 26,36 milyon TEU'ya (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştığını gösterdi. Büyüme oranı ise, Haziran ayından 4,7 yüzde puan daha yüksek oldu. Temmuz ayında, Çin'in limanlardaki konteyner işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artarak 1,34 milyar tona yükseldi ve Haziran ayındaki yüzde 2,3'lük düşüşü tersine çevirdi.

Çin'in ulaşım sabit varlıklarına yaptığı yatırımlar, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 330,9 milyar yuana (yaklaşık 48,28 milyar ABD doları) ulaştı. Bakanlık yetkilisi Su Jie, Çin'in Temmuz ayındaki yük hacminin toparlanarak esasında geçen yılın aynı döneminin seviyesine yükseldiğini ve yaz seyahatlerinin yoğunluğu nedeniyle yolcu hacmindeki düşüşün yavaşladığını söyledi. Çin'in yük hacmi, Haziran ayındaki yüzde 1,9'luk düşüşün ardından, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 düşüşle 4,42 milyar tona geriledi. Veriler ayrıca, ülkenin yolcu hacminin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,1 düştüğünü gösterdi. Bu gerileme, Haziran ayındaki yüzde 31,4'lük düşüşe göre yavaşlamış oldu.