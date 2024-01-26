Üye Girişi
Haberler

Çin'in Jiangsu eyaleti 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandıracak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaleti, 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandırmak için eylem planı yayımladı. Plan kapsamında 5G baz istasyonlarının sayısı artırılacak ve 5G teknolojileri farklı alanlarda uygulanacak.

NANJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bir imalat merkezi olan Jiangsu eyaleti, 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandırmaya çalışacak.

Eyaletin yayımladığı bir eylem planına göre, bu yılın sonuna kadar eyaletteki 5G baz istasyonlarının sayısı 280.000'e çıkarılacak ve 50 hastane ile otoyolların toplam 500 kilometrelik kısmında 5G ağı güncellemeleri tamamlanacak.

Planda, Jiangsu eyaletinin eğitim, turizm, sağlık ve enerji gibi alanlarda 5G teknolojilerinin uygulanmasını teşvik edeceği belirtildi. 2024 yılı sonu itibarıyla imzalanmış 5G uygulama projelerinin sayısı 10.000'i aşacak. Bunlar arasında 4.000 adet 5G destekli endüstriyel internet projesi ve 500 adet 5G sistemli fabrika yer alıyor.

Dijital ekonominin geliştirilmesinde bilgi işlem gücünün kilit önemde olduğunun bilincinde olan eyalet, endüstriyel üretim, Araçların İnterneti ve akıllı elektrik şebekesinin gelişimini desteklemek üzere Suzhou ve Nanjing gibi kentleri büyük akıllı bilgi işlem merkezleri kurmaya teşvik edecek.

Çin, 5G teknolojilerini ve ağlarını geliştirme çabalarını hızlandırıyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan dijital altyapı kalkınma planına göre, ülke 2025 yılına kadar tüm kent ve kasabaların yanı sıra birçok köyü 5G ağ kapsamına almayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Nanjing Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title