Çin'in İlk C919 Yolcu Uçağı, 100 Saatlik Doğrulama Uçuş Sürecine Başladı Güncel Haberler Çin'in ilk C919 büyük yolcu uçağı, ilk havayolu doğrulama uçuşunu Pazartesi günü tamamladı. Çin'in ilk C919 büyük yolcu uçağı, ilk havayolu doğrulama uçuşunu Pazartesi günü tamamladı. Uçak Shanghai'daki bir havaalanından kalktı ve başkent Beijing'deki bir havaalanına indi. Bu uçuş, 2023 Şubat ayının ortasına kadar sürecek olan 100 saatlik uçak doğrulama uçuş sürecinin başlangıcı oldu. Test süreci C919'un güvenirliliğini ticari kullanımı göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde doğrularken güvenliğini ve verimliliğini sağlamayı amaçlayacak. Çin'in ilk yerli büyük jet yolcu uçağı olan C919'un ilki bu ayın başlarında China Eastern Havayolları'na teslim edildi. Uçağın 2023 baharında China Eastern Havayolları tarafından ticari kullanıma açılması bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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