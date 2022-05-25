Çin'in Guangxi Bölgesinden Demiryolu-deniz Taşımacılığıyla Nev Parçaları İhraç Ediliyor - Haberler

NANNİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Yeni enerjili araç (NEV) parçalarını taşıyan bir yük treni, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou şehrinden yola çıktı. Parçalar son olarak Endonezya'ya deniz yoluyla taşınacak. Yerel demiryolu yetkilileri, bu tür parçaların bölgeden ilk kez Qinzhou limanı üzerinden demiryolu-deniz taşımacılığı kullanılarak ihraç edildiğini söyledi.

Kargonun Cakarta'ya ulaşması için gereken toplam nakliye süresi, geleneksel nakliye yöntemlerine kıyasla yedi gün azalarak 20 güne inecek. Yeni nakliye hizmeti, Singapur ile Çin'in batısındaki eyalet düzeyindeki bölgelerle ortak inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçiş yolu olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru kapsamında sunuluyor. 2021 yılı sonunda bu koridor üzerinden ulaşılabilen destinasyonlar, dünya çapında 107 ülke ve bölgede 315 limana genişletildi.

Xinhua / Güncel