Çin'in Chang'e-6 Ay Keşif Aracı Fırlatılmak Üzere

WENCHANG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının Cuma günü öğleden sonra Beijing saatiyle 17.00 ile 18.00 arasında fırlatılması ve tercih edilen fırlatma aralığının 17.27 olması hedefleniyor.

İnsanlığın Ay keşfi tarihinde türünün ilki olan Chang'e-6 görevi, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmekle görevlendirildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın sahilinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde, Chang'e-6 keşif aracını taşıyacak Uzun Yürüyüş-5 Y8 roketine sıvı oksijenli kriyojenik yakıt doldurma işleminin başladığını açıkladı. Bu yakıt, taşıyıcı roketin yakıtı olarak işlev görecek.

Chang'e-6 uzay aracı; bir yörünge aracı, bir iniş aracı, bir kalkış aracı ve bir dönüş aracından oluşuyor.

Görev kapsamında, uluslararası işbirliğiyle geliştirilmiş dört adet araştırma yükü taşınacak. Chang'e-6 iniş aracında Fransa, İtalya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın bilimsel cihazları bulunurken, yörünge aracında da Pakistan'a ait küçük bir uydu yer alıyor.

CNSA, Chang'e-6 görevinin taşıdığı uluslararası araştırma yüklerine odaklanan bir çalıştaya katılmak ve Hainan'daki fırlatmaya tanıklık etmek üzere 12 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 50 konuk davet etti.

Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda bulunan ve Apollo havzası olarak bilinen çarpma krateri, Chang'e-6 misyonunun birincil hedefli iniş ve numune toplama bölgesi olarak seçildi.

Uzay aracı, Ay'a ulaştıktan sonra yumuşak iniş yapacak. İnişten 48 saat sonra robotik bir kol açılarak Ay yüzeyinden kaya ve toprak toplarken, bir delgi yardımıyla yer yüzeyinde delik açılacak. Eşzamanlı olarak bilimsel tespit çalışmaları da yürütülecek.

Örneklerin bir kaba yerleştirilmesinin ardından, kalkış aracı Ay'dan hareket ederek Ay yörüngesindeki yörünge aracına kenetlenecek. Dönüş aracı ise örnekleri Dünya'ya getirecek ve Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Siziwang Sancağı'na inecek. CNSA, tüm misyonun yaklaşık 53 gün sürmesinin beklendiğini duyurdu.