Çin'in C919 Yolcu Uçağı Üretim İçin Onay Aldı Güncel Haberler Çin'in yerli olarak geliştirdiği C919 büyük yolcu uçağı, üretim sertifikasını Salı günü aldı, bu da modelin seri üretime girebileceği anlamına geliyor. Çin'in yerli olarak geliştirdiği C919 büyük yolcu uçağı, üretim sertifikasını Salı günü aldı, bu da modelin seri üretime girebileceği anlamına geliyor. C919'un geliştiricisi olan Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) Doğu Çin Bölge İdaresi'nden sertifika aldı. İlk uçuşunu 2017 yılında başarıyla gerçekleştiren C919, tasarımının uçuşa elverişlilik standartlarına ve çevresel gerekliliklere uygun olduğunu gösteren sertifikasını Eylül ayı sonunda almıştı. İlk C919 uçağının Aralık ayında China Eastern Havayolları'na teslim edilmesi bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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