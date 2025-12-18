Çin'in Ankara Büyükelçisi'nin 'Çin'in Yönetişimi' Hakkındaki Makalesi Yayımlandı

İSTANBUL, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in kaleme aldığı "'Çin'in Yönetişimi', Çin'i nasıl böyle başarılı kılmıştır?" başlıklı makale 31 Ekim 2025 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlandı.

Makalenin tam metni aşağıda yer almaktadır:

"Türkiye'nin farklı çevrelerinden arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman, hep kendiliğinden Çin'in gelişiminden bahsediyoruz. Yoksulluk ve yokluktan yola çıkan ve kalabalık bir Doğu ülkesi olan Çin, uzun bir süre boyunca hızlı ekonomik büyümeyi ve toplumsal istikrarı aynı anda sürdürmeyi başarmış, etkin ve verimli bir Çin tarzı modernleşme yolu keşfedip geliştirmiştir. Bu, inkar edilemez bir gerçektir. Çin'in zayıflıktan güce dönüşmesi başarısının sırrı ise Çin'in yönetişiminde yatmaktadır.

Çin'in yönetişiminin anahtarı, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) liderliğidir. ÇKP'nin liderliği, Çin tarzı sosyalizmin en temel özelliği, aynı zamanda da Çin tarzı sosyalist sistemin en büyük avantajıdır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, özellikle reform ve dışa açılımın başlatılmasından bu yana, ÇKP ekonomik kalkınmayı hep kararlılıkla merkezi görevi olarak kollayıp olağanüstü başarılar elde etmiş ve uzun vadeli bir dinamizmi korumuştur. Aynı zamanda kendi kendini yenileme ruhuyla kendi içindeki 'hastalıkları' ortadan kaldırmak için 'neşterle kendi kendine ameliyat yapmıştır'. 2012 yılından bu yana ÇKP, çalışma tarzının geliştirilmesinden başlayarak Parti'yi disiplinli ve kapsamlı bir şekilde yönetmiş, 'çalışma tarzını geliştirmek ve halkla yakın bağlar kurmak' amacıyla Sekiz Maddelik Yönetmelik'i çıkarmıştır. Yönetmelik, tutumluluğu teşvik etmiş, lüks ve israfa karşı çıkmış, dürüst ve temiz siyaseti savunmuş ve gerçekçi ve sade bir çalışma tarzını benimsemiştir. Bu çabayı on küsur senedir sürdüren ve özellikle disiplinsizlik ve yolsuzlukla aynı anda mücadele eden ÇKP, yolsuzlukla mücadelede ezici bir zafer elde etmiş ve zaferi kapsamlı olarak pekiştirmiştir. Saygın uluslararası kamuoyu araştırmaları, Çin halkının parti ve hükümete yönelik memnuniyet oranının art arda on yıldır yüzde 90'ın üzerinde seyrettiğini göstermektedir.

Çin'in yönetişiminin temeli sosyalist sistemdir. Çin'in en büyük avantajı, sosyalist sistemin büyük işleri başarmak için kaynakları bir araya getirebilmesidir. Bu, başarının önemli ve sihirli silahıdır. Büyük stratejiler uygulandığında, bilim ve teknolojide önemli atılımlar yaşandığında, büyük ölçekli mühendislik projeleri hayata geçirildiğinde ve büyük afetlerle mücadele ettiğinde Çin, öteden beri ülke çapındaki tüm kaynakları toplu ve etkin bir biçimde seferber etmiş ve tüm tarafların inisiyatifini harekete geçirmiş, bu sayede de her alanda peş peşe önemli başarılar elde etmiştir. Aynı zamanda, beş yıllık planların bilimsel bir şekilde hazırlanması ve aralıksız uygulanması, ÇKP'nin devlet yönetiminin önemli deneyimlerinden biridir. Bu yıl, 14. Beş Yıllık Plan döneminin son yılıdır. Geride bıraktığımız beş yılda, Çin'in ekonomik gücü önemli ölçüde artmıştır. Bu yıl Çin'in toplam ekonomik hacminin 140 trilyon yuana ulaşması beklenmektedir. 2021-2025 yılları döneminde Çin ekonomisi yılda ortalama yüzde 5,5 oranında artmış ve Çin'in küresel ekonomik büyümeye katkısı sürekli olarak yüzde 30 seviyelerinde seyretmiştir.

Çin'in yönetişiminin özü halka öncelik verilmesidir. Çin'in yönetişimi, insan odaklı bir yönetim anlayışıdır ve halkı merkeze alan kalkınma düşüncesini benimseyerek tüm halkın iyi bir yaşam sürmesini amaçlamaktadır. Çin, 44 Avrupa ülkesinin toplam nüfusunu aşan 800 milyon yoksul nüfusun tamamını yoksulluktan kurtarmış, dünyanın en büyük ölçekli yoksullukla mücadele uygulamasını tamamlamış, bu sayede Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ndeki yoksulluğu azaltma hedefini planlanandan 10 yıl önce gerçekleştirmiş ve küresel yoksulluğun azaltılmasına yüzde 70'in üzerinde katkı sağlamıştır. Aynı zamanda Çin, Küresel Kalkınma Girişimi'ni ortaya koymuş ve hayata geçirmiş, Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu'nu sürekli olarak geliştirmiş, BM Kalkınma Programı dahil 20'den fazla uluslararası kuruluşa destek vermiş, 60'tan fazla ülkede 180'den fazla proje yürütmüş, 30 milyondan fazla kişinin bundan faydalanmasını sağlamış ve böylelikle küresel yoksullukla mücadele sürecini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Çin halkı, Çin Cumhurbaskanı Xi Jinping'in merkezinde olduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin liderliğinde, Çin tarzı modernleşme aracılığıyla güçlü bir devlet inşasını ve ulusal canlanmaya dair büyük davasını ilerletmektedir. Türk halkı da 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştirmek için yeni bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yılın Ağustos ayında, Tianjin'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi esnasında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmuş ve Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimine yön vermiş ve ivme kazandırmıştır. İkili ilişkilerin üst düzeyde gelişmesini sürdürmek, her iki ülkenin temel çıkarlarına hizmet ettiği gibi Küresel Güney'in ortak çıkarlarına da uygundur. İki taraf, barış, kalkınma, işbirliği ve ortak kazanç şeklindeki çağın eğilimini kollamalı ve ulusal refaha giden yolda birbirini desteklemelidir.

Önümüzdeki yıl Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü olup, ikili ilişkilerin gelişimi için yeni fırsatlar sunmaktadır. Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir düzeye taşımak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere, Çin tarafı Türk tarafıyla el ele vererek iki ülkenin liderlerinin önemli mutabakatları doğrultusunda, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak pekiştirmeye, yönetişim deneyimlerini paylaşmaya, pratik işbirliğini derinleştirmeye, çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirmeye ve modernleşme yolunda birlikte ilerlemeye hazırdır."