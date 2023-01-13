Çin, Dünyanın En Büyük Ulusal Park Sistemini Kurmayı Hedefliyor

Sanjiangyuan Ulusal ParkıDev Panda Ulusal ParkıKuzeydoğu Çin Kaplanı ve Leopar Ulusal ParkıHainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal ParkıWuyishan Ulusal ParkıBunlar, yaban hayatı türlerini ve yaşam alanlarını daha iyi korumak için kurulmuş ilk beş ulusal park.

Sanjiangyuan Ulusal Parkı

Dev Panda Ulusal Parkı

Kuzeydoğu Çin Kaplanı ve Leopar Ulusal Parkı

Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı

Wuyishan Ulusal Parkı

Bunlar, yaban hayatı türlerini ve yaşam alanlarını daha iyi korumak için kurulmuş ilk beş ulusal park.

SES 1 (Çince): HUANG JİNCHENG, Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı İdaresi Müdürü:

"Parkımızın kuruluşundan bu yana, Hainan şebekleri için yaklaşık 4.000 mu (yaklaşık 267 hektar) yaşam alanını restore ettik ve şebeklerin yemekten hoşlandığı 100.000'den fazla yerli ağaç türü diktik."

SES 2 (Çince): FAN DEXİNG, Çay yetiştiricisi:

"Wuyishan Ulusal Parkı'nın programa alınması, ekolojik korumaya yardımcı oluyor. İyi ekolojik çevre ile daha iyi çay yetiştirebiliriz."

SES 3 (Çince): TİAN JUNLİANG, Sanjiangyuan Ulusal Parkı İdare Bürosu müdür yardımcısı:

"İnsan ve doğanın uyumlu birlikteliği, ulusal parkın öne çıkan özelliklerinden biri. Bu özellik, Dünya'nın biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin korunmasında ve iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasında önemli bir rol oynuyor."

Ülke, ulusal parklar inşa etmek için 44 aday alan daha seçti.

49 aday bölge, yaklaşık 1,1 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Bu bölgeler 44 kara alanı, üç deniz alanı ve iki kara-deniz alanını içeriyor.

Çin, 49 aday parkın tamamı inşa edilirse korunan alanlar açısından dünyanın en büyük ulusal park sistemine sahip olacağını söylüyor.

5.000'den fazla vahşi omurgalı türü ve 29.000 yüksek bitki türü, yaşam alanlarıyla birlikte Çin'in sıkı bir şekilde korunan fauna ve florasının yüzde 80'inden fazlasını içermesi beklenen bu parklarda yaşıyor.

Parklar ayrıca yabani kuşların, balinaların, yunusların ve diğer hayvanların göç ettiği kilit alanlar da dahil olmak üzere birçok ekolojik koridoru koruma altına alacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor

(XHTV)