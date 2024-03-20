Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak röle uydusu fırlattı

WENCHANG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak röle uydusu Queqiao-2'yi taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketi ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.