Çin Dışişleri Sözcüsü: Çin'in Kovid-19'a Müdahalesini Optimize Etmesi Küresel Ekonomik Toparlanmaya Fayda Sağlayacak

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede genel epidemiyolojik durum düzeldikçe ve yaşam ile çalışma hayatı daha hızlı bir şekilde normale döndükçe, Çin'in ekonomik ve sosyal canlılık ve gelişme potansiyelinin...

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin şehrinin Binhai Yeni Bölgesi'ndeki önemli bir yük taşımacılığı kanalı olan Haihe Nehri köprüsü görülüyor, 10 Ocak 2023. Çin'in Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesinden sonra, insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri kademeli olarak normale dönüyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede genel epidemiyolojik durum düzeldikçe ve yaşam ile çalışma hayatı daha hızlı bir şekilde normale döndükçe, Çin'in ekonomik ve sosyal canlılık ve gelişme potansiyelinin tamamen açığa çıkacağını, bunun da küresel ekonomik toparlanmaya daha fazla güven ve güç aşılayacağını söyledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'de Kovid ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesini kesinlikle büyük memnuniyetle karşıladığını, bunun tedarik zincirlerinin daha verimli ve daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacağını ve enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Wang, olağan basın toplantısında, "İlgili raporları kaydettik. Son zamanlarda, giderek daha fazla sayıda profesyonel uluslararası kuruluşun Çin'in Kovid müdahalesine uyum sağlamasının dünya ekonomisi için bir nimet olacağını söylediğini de gördük" diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende geçtiğimiz günlerde Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinin daha güçlü ve müreffeh bir büyümeye yol açacağını ve küresel büyümeye katkıda bulunacağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2023'te istikrarlı bir ekonomik büyüme yakalayacağını ve dünya ekonomisinin olumlu etki yapan en büyük güç haline geleceğini kaydetti.

Aralarında Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, Barclays ve Natixis'in de bulunduğu çok sayıda uluslararası yatırım bankası ve finans kuruluşu, Çin'in 2023'teki ekonomik büyüme oranı tahminlerini yükseltti.

Wang, "Çin hükümeti, Kovid müdahale önlemlerini son durum ışığında uyarlamak için inisiyatif aldı. Bu, salgınla mücadele ve sosyoekonomik kalkınmayı etkin bir şekilde koordine etme yolunda doğru bir adım" dedi.