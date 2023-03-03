Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Almanya Ortak Çıkarları Olan Önemli Ortaklar

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve Almanya'nın önemli ortaklar olduğunu ve kapsamlı ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve Almanya'nın önemli ortaklar olduğunu ve kapsamlı ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

Qin söz konusu açıklamayı Perşembe günü, bu yıl G20 dönem başkanlığını üstlenen Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile gerçekleşen görüşmede yaptı.

Çin'in art arda yedi yıldır Almanya'nın en büyük ticari ortağı olduğunu kaydeden Qin, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğinde başarılar elde etmesini karşılıklı saygı ve karşılıklı yarara bağladı.

Qin, Çin'in, iki ülke liderlerinin vardığı önemli fikir birliğini uygulamak, ikili ilişkilerdeki ivmeyi geliştirmek ve çeşitli alanlarda ve her düzeyde bilgi alışverişi ile işbirliğinin yeniden başlamasını hızlandırmak için Almanya ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Uluslararası durumun derin değişikliklerden geçtiğini ve dünyanın kritik bir kavşakta olduğunu söyleyen Qin, Çin ve Almanya'nın iki büyük güç olarak barışın korunması ve işbirliğinin teşvik edilmesinde ortaklaşa yapıcı bir rol oynaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Baerbock ise, Almanya'nın tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini ve Çin ile üst düzey alışverişleri sürdürmeye ve kişiler arası alışverişleri derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Çin'in Kovid-19'u sınırlamaya yönelik önlemlerine getirdiği ayarlamaların iki ülke arasındaki personel değişimini kolaylaştırdığını söyleyen Baerbock, Çin'i erken bir tarihte ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Baerbock, Almanya'nın Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin açıkladığı belgeye önem verdiğini ve Çin'in krizin çözümünde önemli bir rol oynamasını umduğunu söyledi.

Qin, Çin'in Ukrayna krizindeki objektif ve adil konumunu ve yapıcı rolünü detaylandırarak siyasi bir çözüme bağlılığın ve barış görüşmelerini teşvik etmenin gerekliliğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı, ilgili ülkelerin yangına körükle gitmeyi bırakması ve Avrupa'da dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.