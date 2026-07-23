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Çin: Fransa'nın Çin Sermayeli E-ticaret Platformlarını Hedef Alan Yasası Endişe Verici

Çin: Fransa'nın Çin Sermayeli E-ticaret Platformlarını Hedef Alan Yasası Endişe Verici
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Fransa'nın kabul ettiği ultra-hızlı moda karşıtı yasanın Çinli e-ticaret platformlarına ayrımcılık yaptığını ve DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirterek endişelerini dile getirdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Fransa'da kabul edilen "aşırı hızlı moda" (ultra-fast fashion) karşıtı yeni yasaya ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek, düzenlemenin Çin sermayeli sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik ayrımcı kısıtlamalar getirdiğini ve yasal düzenleme yoluyla adil rekabeti ciddi şekilde bozduğunu söyledi.

Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında, Fransız yetkililerin Shein, Temu ve AliExpress'in de aralarında bulunduğu sınır ötesi e-ticaret platformlarını yasanın asıl hedefi olarak açıkça işaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, yasanın sözde çevre ve sürdürülebilirlik standartları belirleme bahanesiyle fiilen dışlayıcı tedbirler getirdiğini belirterek, bu tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ayrımcılık yapmama ilkesini ihlal ettiği şüphesini doğurduğunu ifade etti.

Sözcü, yasanın Çin'e karşı bir ticaret engeli oluşturduğunu ve Fransa'nın açıkça savunduğu adil rekabet ile serbest ticaret ilkelerinden ciddi şekilde saptığını belirterek, düzenlemenin yalnızca Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda Fransız tüketicilerin çıkarlarını da zedeleyeceğini söyledi.

Sözcü, Fransız tarafına DTÖ kurallarına riayet etmesi, söz konusu ayrımcı uygulamaları derhal düzeltmesi ve Çin sermayeli işletmeler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlaması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Sözcü, ilgili düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanmasını yakından takip edeceklerini, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarının ihlal edilmesi halinde buna gerekli tedbirlerle karşılık vereceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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