Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Kasım Ayında Yüzde 58,2 Arttı

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in yeni enerjili araçlarının (NEV) perakende satışı Kasım ayında yükselmeye devam etti.

Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Limited Şirketi'nin, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde bulunan fabrikasında işçiler bir üretim hattında çalışıyor, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in yeni enerjili araçlarının (NEV) perakende satışı Kasım ayında yükselmeye devam etti.

Çin'in yeni enerjili binek otomobillerinin perakende satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,2 artışla yaklaşık 598 bin adede yükseldi.

Aylık rakam bir önceki aya kıyasla yüzde 7,8 daha yüksek oldu. Ekim ayında yeni enerjili araçların perakende satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,2 artışla 556 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Ülkede, Ocak-Kasım döneminde perakende kanalları aracılığıyla, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,1'lik büyük bir sıçramayla 5,03 milyon adet yeni enerjili otomobil satıldı.