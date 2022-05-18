Çin'de Uluslararası Müzeler Günü Kutlanıyor - Haberler

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Çin'de Uluslararası Müzeler Günü Kutlanıyor

Xinhua - Güncel
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Çin'de Uluslararası Müzeler Günü Kutlanıyor

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de insanlar, Nanjing Müzesi'ndeki dinozor fosillerine bakıyor, 17 Mayıs 2022. 18 Mayıs'a denk gelen Uluslararası Müzeler Günü, Çin genelinde çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle kutlanıyor.

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de insanlar, Nanjing Müzesi'ndeki dinozor fosillerine bakıyor, 17 Mayıs 2022. 18 Mayıs'a denk gelen Uluslararası Müzeler Günü, Çin genelinde çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle kutlanıyor. (Fotoğraf: Su Yang/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, 18 mayıs, Nanjing, Mayıs, Güncel, Haberler

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