Çin'de Uluslararası Müzeler Günü Kutlanıyor - Haberler

Çin'de Uluslararası Müzeler Günü Kutlanıyor
Xinhua - Güncel
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NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de insanlar, Nanjing Müzesi'ndeki dinozor fosillerine bakıyor, 17 Mayıs 2022. 18 Mayıs'a denk gelen Uluslararası Müzeler Günü, Çin genelinde çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle kutlanıyor.
NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de insanlar, Nanjing Müzesi'ndeki dinozor fosillerine bakıyor, 17 Mayıs 2022. 18 Mayıs'a denk gelen Uluslararası Müzeler Günü, Çin genelinde çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle kutlanıyor. (Fotoğraf: Su Yang/Xinhua)
Xinhua / Güncel