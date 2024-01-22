Çin'de Toprak Kayması: 47 Kişi Göçük Altında
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 47 kişi göçük altında kaldı. Zhenxiong ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ÇEKİM TARİHİ: 22 Ocak 2024
Zhenxiong ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 47 kişi göçük altında kaldı.
Zhenxiong ilçesi tanıtım departmanına göre toprak kayması sabah 05.51'de ilçeye bağlı Tangfang kasabasındaki Liangshui köyünde meydana geldi.
Afette kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhenxiong ilçesinden bildiriyor.(XHTV)