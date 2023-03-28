Çin'de soğuk hava deposunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bir soğuk hava deposundaki yıkım çalışması sırasında çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bir soğuk hava deposundaki yıkım çalışması sırasında çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cangcou şehrine bağlı Cang ilçesindeki depoda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yıkım çalışması için depoda bulunan 14 işçiden 3'ü kurtulurken içerde mahsur kalan 11 işçi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Ölümlü kazalar
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.
Ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde 2015'te liman bölgesinde kimyasalların saklandığı depolarda meydana gelen patlamada 173 kişi ölmüştü.
Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasarlı hale gelmişti.
Haziran 2022'de petrokimya şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında 1 kişi ölmüştü.
Sanayi kimyasalları üretilen fabrikalarda meydana gelen patlamalarda, Hınan eyaletinde 22 Kasım 2022'de en az 36, 16 Ocak 2023'te Liaoning eyaletinde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.