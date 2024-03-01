Çin'de Montaj Hattında Çalışan İnsani Robotun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Çinli UBTECH Robotics şirketi tarafından geliştirilen insansı robot Walker S, Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun Hefei kentinde yer alan montaj hattında çalışıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.
Montaj hattında çalışan insani robotun çeşitli görüntüleri
Çinli UBTECH Robotics şirketi tarafından geliştirilen insansı robot Walker S, Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun Hefei kentinde yer alan montaj hattında çalışıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)