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Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor

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Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor

DEQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentinin Deqing ilçesine bağlı Xin'an kasabasında çeltik tarlalarını sulayan köylü ve gönüllüler, 23 Ağustos 2022. (F otoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)

DEQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentinin Deqing ilçesine bağlı Xin'an kasabasında çeltik tarlalarını sulayan köylü ve gönüllüler, 23 Ağustos 2022. (F otoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Güncel Haberler

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