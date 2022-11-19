Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Kış İçin Sebze Hasadı Başladı

Güncel Haberler

Çin'de Kış İçin Sebze Hasadı Başladı

GAOMİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Gaomi şehrine bağlı Wujiatun köyünde ıspanak hasadı yapan köylüler görülüyor, 18 Kasım 2022. Çin genelinde sebze çiftçileri halen, kışlık arzı temin edebilmek için sebze hasadıyla uğraşıyor.

GAOMİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Gaomi şehrine bağlı Wujiatun köyünde ıspanak hasadı yapan köylüler görülüyor, 18 Kasım 2022.

Çin genelinde sebze çiftçileri halen, kışlık arzı temin edebilmek için sebze hasadıyla uğraşıyor. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title