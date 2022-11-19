Çin'de Kış İçin Sebze Hasadı Başladı
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GAOMİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Gaomi şehrine bağlı Wujiatun köyünde ıspanak hasadı yapan köylüler görülüyor, 18 Kasım 2022. Çin genelinde sebze çiftçileri halen, kışlık arzı temin edebilmek için sebze hasadıyla uğraşıyor.
GAOMİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Gaomi şehrine bağlı Wujiatun köyünde ıspanak hasadı yapan köylüler görülüyor, 18 Kasım 2022.
Çin genelinde sebze çiftçileri halen, kışlık arzı temin edebilmek için sebze hasadıyla uğraşıyor. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel