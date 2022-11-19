Çin'de Kış İçin Sebze Hasadı Başladı Güncel Haberler GAOMİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Gaomi şehrine bağlı Wujiatun köyünde ıspanak hasadı yapan köylüler görülüyor, 18 Kasım 2022. Çin genelinde sebze çiftçileri halen, kışlık arzı temin edebilmek için sebze hasadıyla uğraşıyor. GAOMİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Gaomi şehrine bağlı Wujiatun köyünde ıspanak hasadı yapan köylüler görülüyor, 18 Kasım 2022. Çin genelinde sebze çiftçileri halen, kışlık arzı temin edebilmek için sebze hasadıyla uğraşıyor. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Kış İçin Sebze Hasadı Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.