Üye Girişi
Haberler

Çin'de Insansız Dikey Sebze Çiftliği Kuruldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Kentsel Tarım Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkenin güneybatısında yer alan Chengdu kentindeki bir binada insansız bir dikey sebze çiftliği kurdu. Çiftlikte kullanılan hassas ışık, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde hasat aralığı büyük ölçüde kısalıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Dosya Boyutu: 13.40 MB

Dikey sebze çiftliğinden çeşitli görüntüler

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Kentsel Tarım Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkenin güneybatısında yer alan Chengdu kentindeki bir binada insansız bir dikey sebze çiftliği kurdu.

Çiftlikte kullanılan hassas ışık, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde hasat aralığı büyük ölçüde kısalıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tarım Teknoloji Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title