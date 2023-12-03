Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Insansız Dikey Sebze Çiftliği Kuruldu

Çin'de Insansız Dikey Sebze Çiftliği Kuruldu

3 Aralık 2023 12:05 Son Güncelleme: 12:07 Abone Ol

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Kentsel Tarım Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkenin güneybatısında yer alan Chengdu kentindeki bir binada insansız bir dikey sebze çiftliği kurdu. Çiftlikte kullanılan hassas ışık, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde hasat aralığı büyük ölçüde kısalıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)