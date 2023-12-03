Çin'de Insansız Dikey Sebze Çiftliği Kuruldu
Çin Tarım Bilimleri Akademisi Kentsel Tarım Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkenin güneybatısında yer alan Chengdu kentindeki bir binada insansız bir dikey sebze çiftliği kurdu. Çiftlikte kullanılan hassas ışık, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde hasat aralığı büyük ölçüde kısalıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)
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Dikey sebze çiftliğinden çeşitli görüntüler
Çin Tarım Bilimleri Akademisi Kentsel Tarım Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkenin güneybatısında yer alan Chengdu kentindeki bir binada insansız bir dikey sebze çiftliği kurdu.
Çiftlikte kullanılan hassas ışık, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde hasat aralığı büyük ölçüde kısalıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)