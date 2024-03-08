Çin'de Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası İnşaatı Devam Ediyor

WENCHANG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahasının inşaatı devam ediyor. Fırlatma sahasının 1 numaralı fırlatma rampası tamamlanmış durumda ve hata ayıklama aşamasında. 2 numaralı fırlatma rampası ise halen inşaat aşamasında ve yönlendirme teknesinin ana gövdesinin kaplaması tamamlanmış durumda.