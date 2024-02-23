Çin'de Geleneksel Koyun Kapma Yarışı Diaoyang

ÇEKİM TARİHİ: 22 Şubat 2024

1. Diaoyang oyunundan çeşitli görüntüler

"Diaoyang" adı verilen koyun kapma yarışı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde geleneksel bir halk sporu olma özelliğini taşıyor. "Cesurların yarışı" olarak bilinen bu sporda, yarışmacılar at sırtında giderken koyun kapmak için birbirleriyle mücadele ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tekes ilçesinden bildiriyor.

(XHTV)