Çin'de Gelao etnik grubunun düzenlediği Maolong Festivali ulusal kültürel miraslar listesine dahil edildi

SHİQİAN, 21 Şubat (Xinhua) - Çin'de Gelao etnik grubuna mensup insanların Bahar Bayramı ve fener festivali kutlamaları kapsamında düzenledikleri bir halk etkinliği olan Maolong Festivali, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miraslar listesine dahil edilmişti.