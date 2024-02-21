Çin'de Gelao etnik grubunun düzenlediği Maolong Festivali ulusal kültürel miraslar listesine dahil edildi
Çin'de Gelao etnik grubuna mensup insanların Bahar Bayramı ve fener festivali kutlamaları kapsamında düzenledikleri bir halk etkinliği olan Maolong Festivali, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miraslar listesine dahil edilmişti.
SHİQİAN, 21 Şubat (Xinhua) - Çin'de Gelao etnik grubuna mensup insanların Bahar Bayramı ve fener festivali kutlamaları kapsamında düzenledikleri bir halk etkinliği olan Maolong Festivali, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miraslar listesine dahil edilmişti.