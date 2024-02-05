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Çin'de Eritilmiş Demirle Havai Fişek Gösterisi

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Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinin Guiping kentinde eritilmiş demirin havaya saçıldığı ve parlak ışık çizgileri oluşturacak şekilde yapılan havai fişek gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

ÇEKİM LİSTESİ

Eritilmiş demirin havaya saçıldığı andan çeşitli görüntüler

Çin'in somut olmayan kültürel miras ögelerinden biri olan ve eritilmiş demirin parlak ışık çizgileri oluşturacak şekilde havaya fırlatılmasıyla yapılan demirden havai fişek gösterisi, Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinin Guiping kentinde izleyenleri hayran bıraktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiping'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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