Çin'de Eritilmiş Demirle Havai Fişek Gösterisi
Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinin Guiping kentinde eritilmiş demirin havaya saçıldığı ve parlak ışık çizgileri oluşturacak şekilde yapılan havai fişek gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.
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Eritilmiş demirin havaya saçıldığı andan çeşitli görüntüler
Çin'in somut olmayan kültürel miras ögelerinden biri olan ve eritilmiş demirin parlak ışık çizgileri oluşturacak şekilde havaya fırlatılmasıyla yapılan demirden havai fişek gösterisi, Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinin Guiping kentinde izleyenleri hayran bıraktı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiping'den bildiriyor. (XHTV)