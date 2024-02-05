Çin'de Eritilmiş Demirle Havai Fişek Gösterisi

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Eritilmiş demirin havaya saçıldığı andan çeşitli görüntüler

Çin'in somut olmayan kültürel miras ögelerinden biri olan ve eritilmiş demirin parlak ışık çizgileri oluşturacak şekilde havaya fırlatılmasıyla yapılan demirden havai fişek gösterisi, Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinin Guiping kentinde izleyenleri hayran bıraktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiping'den bildiriyor. (XHTV)