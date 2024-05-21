Çin'de En Büyük Açık Deniz Fotovoltaik Projesi Başladı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde, ülkenin en büyük açık deniz fotovoltaik projesinin inşaatı Pazar günü başladı.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, ülkenin en büyük nükleer enerji operatörlerinden biri olan Çin Ulusal Nükleer Şirketi'ne (CNNC) ait 2 milyon kilovatlık fotovoltaik örnek proje, deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkiyi etkin şekilde azaltma ve komşu kentlere daha fazla temiz enerji sağlama kabiliyetine sahip olan fotovoltaik ve nükleer enerjiyi entegre ediyor.

Projenin ilk kez Eylül 2024'te şebekeye bağlanması ve 2025'te tam kapasiteyle bağlı olması bekleniyor.

Habere göre, 25 yıllık işletme süresi boyunca şebekeye bağlı yıllık ortalama elektrik 2,234 milyar kilovat-saate ulaşacak. Bu miktar, orta derecede gelişmiş ülkelerde yaklaşık 230.000 kişinin yıllık üretim ve hane içi elektrik talebini karşılayabilecek.

Proje, yaklaşık 680.000 ton standart kömür tasarrufu sağlayacak ve karbondioksit emisyonlarını yılda 1,77 milyon ton azaltacak.