Üye Girişi
Haberler

Çin'de En Büyük Açık Deniz Fotovoltaik Projesi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde, ülkenin en büyük açık deniz fotovoltaik projesinin inşaatı başladı. Proje, fotovoltaik ve nükleer enerjiyi entegre ederek temiz enerji sağlama kabiliyetine sahip olacak.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde, ülkenin en büyük açık deniz fotovoltaik projesinin inşaatı Pazar günü başladı.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, ülkenin en büyük nükleer enerji operatörlerinden biri olan Çin Ulusal Nükleer Şirketi'ne (CNNC) ait 2 milyon kilovatlık fotovoltaik örnek proje, deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkiyi etkin şekilde azaltma ve komşu kentlere daha fazla temiz enerji sağlama kabiliyetine sahip olan fotovoltaik ve nükleer enerjiyi entegre ediyor.

Projenin ilk kez Eylül 2024'te şebekeye bağlanması ve 2025'te tam kapasiteyle bağlı olması bekleniyor.

Habere göre, 25 yıllık işletme süresi boyunca şebekeye bağlı yıllık ortalama elektrik 2,234 milyar kilovat-saate ulaşacak. Bu miktar, orta derecede gelişmiş ülkelerde yaklaşık 230.000 kişinin yıllık üretim ve hane içi elektrik talebini karşılayabilecek.

Proje, yaklaşık 680.000 ton standart kömür tasarrufu sağlayacak ve karbondioksit emisyonlarını yılda 1,77 milyon ton azaltacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çevre Enerji Teknoloji Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title