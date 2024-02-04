Çin'de Büyük Tekstil İşletmelerinin Karı Arttı

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'de büyük tekstil işletmelerinin toplam karı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 arttı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre söz konusu şirketler geçen yıl 180,2 milyar yuan (yaklaşık 25,38 milyar ABD doları) tutarında kar elde etti.

Bakanlık, bu firmaların birleşik faaliyet gelirlerinin 2022 yılına göre yüzde 0,8 azalarak 4,70 trilyon yuan olduğunu bildirdi.

Çin'in tekstil ve hazır giyim ihracatı ise 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 düşüşle 293,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Öte yandan veriler, tekstil ve hazır giyim ihracatının Aralık 2023'te yeniden büyümeye geçerek yıllık yüzde 2,6 artışla 25,3 milyar ABD dolarına yükseldiğini gösterdi.