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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hanoi'ye ulaştı

12 Aralık 2023 12:38 Güncelleme: 12:40 Abone Ol

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Hanoi'ye ulaştı. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve iki ülkenin farklı sektörlerinden 400'ü aşkın temsilci Xi'yi havalimanında sıcak şekilde karşılarken, otele giden güzergahta da Vietnam ve Çin vatandaşları hazır bulundu.