Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güneydoğu Asya Turu Başarıyla Tamamlandı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güneydoğu Asya turunun iyi komşuluk ilişkilerine odaklanarak karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik ettiğini ve tam bir başarı elde ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Xi'nin pazartesi ile cuma günleri arasında Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya düzenlediği ziyaretin, cumhurbaşkanının bu yılki ilk yurtdışı turu olduğunu hatırlattı.

Wang, söz konusu turla Çin'in çok taraflılığı ve uluslararası ticaret kurallarını kararlılıkla savunduğu yönünde güçlü bir sinyal verildiğini ifade etti.

Xi'nin Vietnam'a yaptığı ziyarete değinen Wang, iki ülke ve partinin en üst düzeydeki liderlerinin stratejik kılavuzluğunun, Çin-Vietnam ilişkilerinin gelişimi açısından en büyük avantaj ve en önemli siyasi güvence olduğunu dile getirdi.

Wang, iki parti ve ülke liderlerinin, "altı kapsayıcı ilkeyle" tanımlanan genel hedeflere uygun şekilde, iki tarafın kapsamlı stratejik işbirliğini daha yüksek kalitede ve derinlemesine geliştireceğini ve stratejik öneme ve ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasını hızlandıracağını oybirliğiyle teyit ettiğini belirtti.

Xi'nin Vietnam ziyareti sırasında ikili demiryolu işbirliğinin artırılıp güncellendiğini kaydeden Wang, bunun özellikle iki ülkenin ortak kalkınma arayışındaki kararlılığı yansıttığını ifade etti.

Wang, Xi'nin Malezya seyahatine yönelik ise ziyaretin en büyük sonucunun, iki ülke liderlerinin Çin-Malezya ilişkilerini yeni bir seviyeye yükselterek, ortak bir geleceğe sahip üst düzey stratejik Çin-Malezya topluluğu inşasını duyurmaları olduğunu söyledi.

Wang, bunun Çin ve Malezya'nın 2023'te ortak geleceğe sahip Çin-Malezya topluluğunun ortaklaşa inşasını duyurmasının ardından ikili ilişkinin konumlanmasındaki başka bir önemli adımı temsil ettiğini dile getirdi.

Wang, bu ziyarette özellikle iki tarafın dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi yeni alanlara odaklanarak, kaliteli yeni üretici güçlere yönelik bölgesel işbirliğinde öncü olmaya mutabık kalındığına dikkat çekti.

Xi'nin Kamboçya ziyareti konusunda ise Wang, Xi'nin ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Çin-Kamboçya ilişkilerini yeni dönemde, her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğu inşa etmeyi duyurduklarını hatırlatarak, Çin'in ilk kez bir Güneydoğu Asya ülkesiyle ikili ilişkilerini her türlü koşulda geçerli seviyeye çıkardığını vurguladı.

Wang, Güneydoğu Asya turu sırasında Xi'nin ekonomik küreselleşmenin tüm ülkelere fayda sağladığına ve hiçbir ülkenin izolasyona çekilemeyeceğine dikkat çektiğini kaydetti.

Xi, ticaret savaşlarının uluslararası ticaret sistemine, küresel ekonomik düzenin istikrarına ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerin meşru çıkarlarına zarar vereceğini vurguladı.

Xi, Küresel Güney'in kilit öneme sahip üyeleri olan Çin ve komşu ülkelerin, Asya ailesinin parlak beklentilerini koruyabilmek için koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi, bloklar arası çatışma akımlarıyla mücadelede birlik olmaları, tek taraflılığa ortaklaşa karşı çıkmaları ve güçlülerin zayıfları ezdiği orman kanunlarına Asya'nın barış, işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık değerleriyle karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Xi, artan korumacılık rüzgarlarına karşı Çin'in yüksek kaliteli kalkınma arayışını sürdüreceğini, yüksek standartlı dışa açılmayı genişleteceği ve kalkınma fırsatlarını komşu ülkelerle paylaşacağını vurguladı.

Çin'in mega pazarının komşu ülkelere her zaman açık olduğunu hatırlatan Xi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyelerinden daha yüksek kaliteli ürünleri memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.