Çin Cumhurbaşkanı Xi, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme talebi Ouattara'dan geldi.

Fildişi Sahili'ni Çin'in Afrika'daki önemli bir işbirliği ortağı olarak nitelendiren Xi, önümüzdeki yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü olduğunu ve bunun ortak kutlamayı hak ettiğini söyledi.

Xi, Çin'in Fildişi Sahili'nin tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılığını son derece takdir ettiğini ve karşılıklı olarak temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerini desteklemeye, Çin-Fildişi Sahili ilişkilerini pekiştirip derinleştirmeye ve ikili ilişkileri yeni zirvelere taşımaya istekli olduğunu söyledi.

Çin-Fildişi Sahili işbirliğinin geniş beklentilere sahip olduğunu kaydeden Xi, Çin'in Fildişi Sahili ile işbirliğini her alanda güçlendirmeye, tarım ürünleri ticaretini genişletmeye, pirinç ve kakao ekimi ve işlenmesinde ikili işbirliğini geliştirmeye ve kakao endüstrisini büyütmesinde ve güçlendirmesinde Fildişi Sahili'ni desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Xi, Çin tarafının desteklediği ve inşa ettiği ilgili projelerin bir an önce tamamlanarak devreye alınması temennisini dile getirdi.

Xi ülkesinin, Çinli işletmeleri Fildişi Sahili'nde yatırım ve iş yapmaya teşvik etmenin yanı sıra dijital ekonomi ve yeni enerji gibi alanlarda ikili işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu da söyledi.

Xi, Çin'in Fildişi Sahili'nin kalkınma ve güvenliğe eşit önem veren yönetim felsefesini takdir ettiğini ve Fildişi Sahili ile politik etkileşimlerini güçlendirmeye, Fildişi Sahili'nin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği yürütmeye ve elinden geldiğince destek sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

Çin'in her zaman samimiyet, gerçek sonuçlar, yakınlık ve iyi niyet ilkeleri temelinde ve çoğunluğun iyiliğine ve ortak çıkarlara bağlılık taahhüdüyle Afrika ülkeleriyle birliğini ve işbirliğini güçlendirdiğini belirten Xi, Çin'in Afrika'nın kalkınmasını desteklemek için Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) eylem planlarını somut adımlarla uygulamaya devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in uluslararası hakkaniyet ve adaletin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için Fildişi Sahili ve diğer Afrika ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu da ifade etti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine seçilmesinden dolayı Xi'yi bir kez daha tebrik eden Ouattara ise, 2018'de Çin'e yaptığı resmi ziyaretten derinden etkilendiğini ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yaklaşan 40. yıl dönümünü dört gözle beklediğini söyledi.

Çin'in Fildişi Sahili de dahil olmak üzere bölgede ve genel olarak dünyada barış ve güvenliğin sürdürülmesinde ve desteklenmesinde değerli destekler sunduğunu ve önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Ouattara, Çin'in özellikle Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destekler nedeniyle ülkesinin içtenlikle minnettar olduğunu dile getirdi.

Ouattara, Fildişi Sahili'nin Çin halkına dostane duygular beslediğini söyledi.

Fildişi Sahili'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, çok taraflılığı sıkı bir şekilde desteklediğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni aktif olarak desteklediğini belirten Ouattara, daha fazla Çinli işletmenin Fildişi Sahili'nin sanayileşmesine yardımcı olmak amacıyla Afrika ülkesindeki kakao işleme ve diğer endüstrilere yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Fildişi Sahili lideri, ülkesinin FOCAC çerçevesinde Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerde yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu da söyledi.