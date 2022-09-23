Çin, Çiftçilerin Hasat Festivalini Kutluyor

CHENGDU, 23 Eylül (Xinhua) -- Kovid-19 ve aşırı hava koşullarına rağmen bereketli bir hasat bekleyen Çin'de, yüz milyonlarca çiftçi Cuma günü beşinci hasat festivalini kutladı. Ülkenin kuzeyinde geçen yılki nadir görülen sonbahar sellerinin, kışlık buğdayın ekiminin gecikmesinin, yer yer yeniden ortaya çıkan Kovid-19 vakalarının ve güneydeki bazı bölgelerdeki şiddetli sıcaklık ve kuraklığın etkisinin üstesinden geldikten sonra Çin, yazlık tahılda ve erken pirinçte üretim artışları gördü ve bu yıl da bereketli bir hasat bekliyor. Bu yılki hasat festivali kutlamalarının mekanlarından biri olan Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentindeki bir tarım fuarı parkında, Xinjin bölgesi sakinleri Cuma sabahı ürün sergileri, "en iyi performans gösteren çiftçilerin" ödüllendirildiği törenler ve fitnes yarışması gibi çiftçilik temalı çeşitli etkinliklere katıldılar.

Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'nun Jinlong köyünde 2.000 mu (yaklaşık 133,33 hektar) üzerinde bir mandalina ekim alanına sahip olan Tan Jing, "Teknolojik gelişmeler sayesinde, bereketli mandalina hasadı elde ettim ve son yıllarda yıllık gelirimin arttığını gördüm" dedi. 2018'de başlatılan Çinli çiftçilerin hasat festivali, her yıl Çin ay takviminin 24 güneş sezonlarından biri olan ve genellikle ülkenin tarımsal hasat mevsimi boyunca 22-24 Eylül tarihleri arasına, yani sonbahar ekinoksu ile aynı zamana denk geliyor. Çin'in toplam tahıl üretimi, erken pirinç, yaz tahılı ve sonbahar üretimi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Sonbahar tahıl üretimi, yıllık tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyor. Ülke, bu yıl 650 milyar kilogramdan fazla tahıl üretimine ulaşmayı hedefliyor.