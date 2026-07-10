Çin Başbakanı, Namibya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya geldi.

Li perşembe günkü görüşmede, Namibya'nın Çin'in Afrika'daki önemli bir ortağı olduğunu belirterek, iki ülkenin modernleşme süreçlerini ilerletmek üzere geleneksel dostluğu ileriye taşımak, birbirlerini temel çıkarları ve önemli endişeleri konusunda desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek amacıyla Namibya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li, iki tarafa da kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirme, ikili ticaret hacmini genişletme ve altyapı inşası, madencilik, petrol, doğalgaz ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Li, Namibya'dan daha fazla yüksek kaliteli tarım ve balıkçılık ürünü ithal etmeye, yetkin Çinli şirketlerin Namibya'da yatırım yapmasını desteklemeye ve Namibya'yı Çin'e yönelik ihracatını artırmak amacıyla Çin'in sıfır gümrük vergisi gibi politikalarından tam anlamıyla yararlanma konusunda teşvik etmeye hazır olduklarını da ifade etti.

Li, iki tarafın turizm, sağlık, eğitim, bilim, teknoloji ve gençlik gibi alanlarda karşılıklı etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Çin'in Namibya ile Birleşmiş Milletler gibi mekanizmalar çerçevesinde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Li, gerçek çok taraflılığı teşvik etmek, Çin'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmek, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve herkes için faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi ilerletmek üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Nandi-Ndaitwah ise Çin'in Namibya'nın ulusal bağımsızlık ve kalkınma mücadelesine verdiği değerli desteği hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

İkili ilişkilerin an itibarıyla güçlü bir ivme sergilediğine dikkat çeken Nandi-Ndaitwah, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını vurguladı. Nandi-Ndaitwah, Namibya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığında daha büyük başarılar elde etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Uluslararası meselelerde Çin'in önemli rolüne ve etkisine büyük önem verdiklerini belirten Nandi-Ndaitwah, bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmek üzere Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua