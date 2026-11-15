Çin Başbakanı Li, Bangkok'ta Tayland Kralı ile ekonomik işbirliğini ele aldı

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BANGKOK, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Tayland'ın "bir aile kadar yakın" olmasının, ikili ilişkilerde benzersiz bir avantaj sağlayarak çeşitli alanlardaki somut başarılara yansıdığını söyledi.

Li, cumartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını Tayland Kralı'na ileten Li, Kral'ın geçen yıl Çin'e gerçekleştirdiği devlet ziyaretinde Xi ile görüştüğünü ve iki tarafın ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğunun inşasını ilerletme konusunda önemli bir mutabakata vardığını hatırlattı.

Li, Çin-Tayland ekonomik ve ticari işbirliğinin mevcut çalkantılı uluslararası konjonktürün zorluklarına rağmen büyümeye devam etmesinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Çin Başbakanı, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde yakın temasları sürdürmek, yatırım, teknolojik inovasyon ve yeni enerjili araçlar gibi alanlardaki işbirliğini genişletmek, halklar arası ilişkileri derinleştirmek ve her iki ülke halkının refahı için ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Tayland Kralı ise Li'den Cumhurbaşkanı Xi'ye içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi. Geçen yıl Çin'e gerçekleştirdiği devlet ziyaretini hatırlatan Kral, Xi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kral, Li'nin resmi ziyaretinin, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun daha da pekiştirilmesine ve tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua