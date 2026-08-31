Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang Rusya'yı ziyaret edecek

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 2-4 Eylül tarihlerinde, 11. Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak ve Çin- Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 13. toplantısı, Çin- Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 23. toplantısı ile 8. Çin- Rusya Enerji İş Forumu'na iştirak etmek üzere Rusya'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding'in, Rusya hükümeti tarafından davet edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua