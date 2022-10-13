Çin-Bangladeş Dostluk Köprüsü, İslami ve Çin Özellikleriyle Turistlerin Uğrak Noktası Haline Geldi

8. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü'nün tasarımı, Çin ve Bangladeş arasındaki ilişkileri ve iki ülkenin kültürlerini yansıtan İslami tarzda bir kubbe ve bir Çin düğümü içeriyor.

8. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü'nün tasarımı, Çin ve Bangladeş arasındaki ilişkileri ve iki ülkenin kültürlerini yansıtan İslami tarzda bir kubbe ve bir Çin düğümü içeriyor.

DAKKA, 13 Ekim (Xinhua) -- Mimari mirasın etkileyici derecede zengin olduğu İslam dünyasında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş de bu konuda bir istisna teşkil etmiyor.

Bangladeş'te camiler, saraylar, türbeler ve kaleler dahil olmak üzere birçok ikonik İslami yapı bulunuyor. Bangladeş'in mimari mirasına eklenen yeni bir yapı ise, Çin hükümeti fonlarıyla inşa edilen 8. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü oldu.

Projenin müdür yardımcısı Weng Changmin, geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya, 4 Eylül'de resmen trafiğe açılan köprünün inşasının dört yıldan fazla sürdüğünü söyledi.

Weng, yapının Çin ve Bangladeş arasındaki dostluğun bir kanıtı olduğunu, köprü tasarımının, Çin ile Bangladeş arasındaki ilişkileri ve iki ülkenin kültürlerini yansıtan İslami tarzda bir kubbe ve bir Çin düğümü içerdiğini belirtti.

Resmi adı Bangmata Begum Fazilatun Necha Mujib 8. Bangladeş Çin-Dostluk Köprüsü olan 2,96 km'lik köprü, başkent Dakka'nın 185 km güneybatısında, Pirojpur bölgesinde Kocha Nehri'ni geçiyor. Köprü bölgede beklenmedik bir turizm merkezi haline geldi.

Köprüyü ziyaret eden Nasreen Jahan Mukta, Xinhua'ya "8. Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü'nü görmeye geldim" dedi ve şöyle devam etti: "İnanılmaz derecede güzel. Bangladeş'in güneyindeki bölgelerde halk köprüden çok yararlandı. Çin her zaman bir dost olmuştur ve umarım Bangladeş'in bir dostu olarak kalacaktır. Onlara çok teşekkürler."

Başka bir ziyaretçi olan Shahnewaz Khan, köprünün her iki yanındaki kapı ve korkulukların Müslüman cami tasarımına benzer bir desende yapıldığını ve çok güzel olduğunu söyledi.

Khan, "Bangladeş hükümetine ve Çin hükümetine bunun için çok teşekkürler" diyerek, köprünün bölgedeki tehlikeli feribot hatlarından birine daha son verdiğini kaydetti.

Bir diğer turist, Saiful Islam ise, daha önce nehri geçmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti.

"Karşı tarafa geçerken çok zorlanıyorduk. Artık bir köprü olduğu için Pirojpur'dan Kaukhali'ye hiç zorlanmadan gelip gidebiliyoruz. Feribotu beklememize de gerek kalmadı."

1980'lerden bu yana Bangladeş genelinde Çin yardımı ile sekiz Bangladeş-Çin dostluk köprüsü inşa edildi.