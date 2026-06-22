Çin, Kamu Alımlarında 46 ABD Şirketinin Ürünlerini Yasakladı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, kamu alımlarında ABD merkezli 46 şirketin ürünlerinin satın alınmasını yasakladı.

Pazartesi günü yayımlanan duyuruya göre, yeni düzenlemeyle kamu alım faaliyetlerine katılan tedarikçi kurumların, Lockheed Martin Corporation ve Raytheon Missiles & Defense dahil olmak üzere listede bulunan ABD şirketleri tarafından üretilen ürünleri satın alması yasaklandı.

Bakanlık, söz konusu tedbirin ilgili Çin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak alındığını belirterek, kısıtlamanın Çin'de faaliyet gösteren ABD sermayeli şirketleri kapsamadığını vurguladı.

Düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua