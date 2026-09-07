Kayseri’de Organik Tarımın Başarı Öyküsü: 4 Ayda 7 Milyon TL Katkı

KAYSERİ'de 17 yıl önce kurulan Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde 9 ilçeden çiftçilik yapan 30 ailenin yaklaşık 600 dönüm arazisinden organik olarak elde ettiği ürünler, Yüzde 100 Ekolojik Pazar'da tüketici ile buluşuyor. Her yıl sadece ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında satılan başta domates, biber, soğan, kavun ve karpuz olmak üzere 160 ton sebze ve meyveden ülke ekonomisine 4 ayda 7 milyon TL'lik katkı sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 30 yıldır kentte ziraat mühendisi olarak görev yapan Yeşim Bekyürek, görev yaptığı süre boyunca tarım arazilerinde çalıştı. Kendisine danışan bir üretici aile sayesinde organik tarımla ilgilenmeye başlayan Bekyürek, bu alanda çok sayıda eğitim aldıktan sonra 2009'da bir grup arkadaşı ile birlikte Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'ni (KAPTAR) kurdu. Dernek kısa sürede çiftçi eğitimleri, organik tarım sertifikasyonu işlemleri ve kadın üreticilerin desteklenmesi gibi çeşitli çalışmalar yaptı. 2013 yılında ise Kocasinan Belediyesi iş birliğinde organik tarım sertifikalı üreticileri aynı ilçedeki Erciyesevler Semt Pazarı'nda kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazarda' tüketicilerle buluşturmaya başladı. 13 yıldır ağustos-kasım ayları arasında faaliyet gösteren, Anadolu'da kesintisiz devam eden tek sezonluk organik pazarda bugüne kadar her yıl 160 ton sertifikalı organik sebze ve meyvenin satışı gerçekleşiyor. 7 üretici aile ve 80 dekar alanda çalışmaya başlayan KAPTAR, bugün 30 üretici aile ve 600 dekar alanda faaliyet göstererek, 4 ayda ülke ekonomisine 7 milyon TL'lik katkı sağlıyor.

KATKI MADDESİ YOK, KİMYASAL İLAÇ YOK

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek, organik pazardaki ürünlerin tamamının hiçbir katkı maddesi ve kimyasal ilaç kullanılmadan tüketiciye sunulduğunu anlatarak, "Derneğimiz 2009 yılında Kayseri merkezli organik tarıma hizmet etmek amacıyla kuruldu. Biz de 2013 yılından bu yana Kayseri'de içinde bulunduğumuz pazarı yönetip, denetliyoruz. Bünyemizde 30 tane çiftçi ailemiz var. 500-600 dekar alanda her yıl Kayseri'nin 16 ilçesinin 9'unda ekilen ürünleri tüketici ile aracısız şekilde buluşturuyoruz. Bu pazardaki hedefimiz; hem küçük aile çiftçilerine, kırsal üreticilerimize yani kırsal kalkınmaya destek olmak hem de direk üreticiden tüketiciye temiz, güvenilir sağlıklı ve organik gıdaları aracısız bir şekilde en ucuz şekilde buluşturmak istiyoruz. Birçok üretici biliyorsunuz ki; ne yazık ki emeğinin karşılığını alamıyor. İstediği fiyata ürününü satamıyor. Bu pazarın üretici boyutundan en büyük kazancı aracı olmadığı için bu kazancı direk üretici elde ediyor. Tüketici açısından baktığımızda ise, organik bir gıdaya neredeyse konvansiyonel ürün fiyatının altında bile çok kolay şekilde bu pazar sayesinde ulaşıyor olabilmek" dedi.

'160 TON ÜRÜN SATILIYOR'

Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın Türkiye'de ender pazarlardan biri olduğuna da vurgu yapan KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek, "Pazarımız her hafta pazar günleri açılıyor. Sezonluk olarak açılıyor. Ağustos başında başlayıp ekim ayının sonu, kasım ayının da ortalarına kadar pazarımızı açık tutuyoruz. Pazarımız bu şekilde Türkiye'de çalışan ender bir pazar. Çok büyük bir talep var. Sabah çok erken saatlerde üreticilerimiz ile birlikte tüketicilerimiz pazara giriyor. Saat 15.00'de tüm ürünler bitiyor. Her sezon bu 3 aylık dilimde 150-160 ton aralığında çiftçilerimiz burada ürün satıyor. Ekonomik olarak sadece bu pazardan 6-7 milyon TL civarında gelir elde ediyorlar. Aile çiftçiliğini desteklemek gibi bir misyonumuz var. Biz sertifikasyon çalışmaları ile de üye çiftçilerimizi destekliyoruz. Bu çalışmayı Kocasinan Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Bunun yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile de 'doğal ürünler bahçesi' adı altında çalışmamız var. Onlar da organik tarımı destekliyor. Orada da üreticilerimizin organik tarımı yaparak öğrenmelerine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORGANİK ÜRÜN PAHALI ALGISINI YIKMAK İSTİYORUZ'

Sağlıklı ve temiz gıdaya herkesin ulaşması için çaba gösterdiklerini de belirten Bekyürek, "Üreticilerimiz burada eşleri ve aileleri ile birlikte pazarda bulunuyorlar. Bu durum da aslında onların sosyolojik olarak, kişisel davranış olarak, çevresel olarak gelişmelerine katkı sağlıyor. Tüketiciler ile farklı ilişkiler kurabiliyorlar. Bu yönüyle de pazarımızın örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bizim amacımız bu küçük ölçekli kırsal kalkınma çalışmasını Türkiye'de başka noktalara da yayılmasını ve örnek teşkil etmesini de sağlamak. Şu an üreticinin içinde bulunduğu krizi, aracıları kaldırarak direk üreticiden tüketiciye ulaştırarak atlatacağını düşünüyorum. Biz burada tüketici gözünde pahalı ve ulaşılamaz algısı olan organik sertifikalı ürünleri direk tüketiciye en uygun fiyattan ulaştırarak bu algıyı yıkmaya, temiz, sağlıklı, hiçbir ilaç kalıntısı olmayan gıdalara her ekonomik seviyedeki insanların ulaşabileceğini göstermek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü sağlıklı ve temiz gıda herkesin hakkı. Biz burada bu algıyı da yıkmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'HAYATIM BAŞKA BİR EVREYE DÖNÜŞTÜ'

Bünyan ilçesi İğdecik Mahallesi'nden pazara geldiğini anlatan üretici Gülnar Gözde, "Organik tarım üreterek buralara geldim. 9 yıldır bu pazarda ürünlerimi satıyorum. Bu dernekle tanıştıktan sonra hayatımda büyük değişiklikler oldu. Ürünleri yetiştirmek beni çok mutlu ediyor. Bu pazarda çok güzel insanlarla tanıştım. 3 çocuğum var. Onların eğitim hayatına da çok yardımcı oldum. Kadın Kooperatifi olarak da çok güzel işler yaptık. Birlikte başarmayı orada öğrendim. Sıradan bir ev hanımıydım. Dört duvar arasındaydım. Bu hayata belki geç kaldım ama organik tarıma geçtikten sonra çok mutlu oldum. 10 yıl içinde hayatım başka bir evreye dönüştü" diye konuştu.

'EKONOMİK OLARAK BİZE KATKIDA BULUNUYOR'

Karahıdırlı Mahallesi'nde organik tarım yapan Nihal Aydemir ise "13 yıldır organik tarım yapıyorum. Çok fazla müşterimiz var. Sürekli bizi bekleyen, kendimize özgü müşteri kitlemiz var. Sağlıklı ürün yetiştiriyoruz. Kendi yemediğimiz bir şeyi tüketiciye sunmuyoruz. Her şeyimiz doğal. Organik tarım bizim sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Artık zehir yemiyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı ürünler yediriyoruz. Diğer pazarlara göre fiyat farkımız var. Ekonomik olarak da bize katkıda bulunuyor. Tüketicilerin bilinçli olmasını tavsiye ediyoruz. Köy pazarlarını organik sanıyorlar. Tamam köyde yetişiyor olabilir ama ilaç kullanılabiliyor" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ORTAM OLUYOR'

Pazar yerine sürekli geldiğini söyleyen Avukat Sibel Servet Okandan da "Pazar çok güzel. Senelerdir sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Buradaki organik ürünlerden çok memnunum. Pazarcılarımız da buraya aileleri ile geliyorlar. Emek harcıyorlar. Bu bizler için çok değerli. Çok güzel bir ortam oluyor. Çok memnunuz. Çocuklarıma güvenle buradan aldığım ürünleri yedirebiliyorum. Umarım gelecek yıllarda da buradaki hizmet devam eder" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı