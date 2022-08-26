Cibali-Alibeyköy Tramvayı Eminönü'ne Uzanıyor. İmamoğlu: "Ray Bile Döşenmemiş, Hattın Büyük Bir Kısmını Biz Yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Cibali arasındaki tramvay hattını Eminönü’ne uzatacak çalışmanın başlangıç törenine katıldı. Toplam 10,1 kilometrelik hattın 1,1 kilometrelik bölümünün kazık çalışmalarını başlatan İmamoğlu, “Eminönü- Alibeyköy hattı bizden önce ihalesi edilen bir hat, ancak işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler gerçekleşti. Biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı” dedi.

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera : ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Cibali arasındaki tramvay hattını Eminönü'ne uzatacak çalışmanın başlangıç törenine katıldı. Toplam 10,1 kilometrelik hattın 1,1 kilometrelik bölümünün kazık çalışmalarını başlatan İmamoğlu, "Eminönü- Alibeyköy hattı bizden önce ihalesi edilen bir hat, ancak işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler gerçekleşti. Biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı" dedi.

İBB Ekrem İmamoğlu, proje ve finansman sorunlarını çözerek İstanbul'a kazandırdığı Alibeyköy- Eminönü tramvayının ilk kazık çalışmalarının başlatıldığı törene katıldı. Programda Başkan İmamoğlu'na projeyle ilgili bilgilendirmede bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, "Orijinal projesinde kazık yoktu ancak burası çok özel bir bölge. O yüzden de biz burayı yeniden neredeyse sıfırdan tasarlamış gibi olduk" dedi.

İmamoğlu yaptığı incelemeler sonrası şunları söyledi:

"HATTA 2 KİLOMETRE CİVARINDA BİR BÖLÜMÜ SÖKTÜK, YENİDEN KAZIK ÇAKTIK: Eminönü Alibeyköy hattının, doğru, bir ihalesi ve müteahhiti var. Projedeki birçok eksiği aslında imalat aşamasındayken devraldık. Sonra çözerek gittik. İki kilometre civarında bir bölümü söktük. Yeniden kazık çaktık. Şu an çalışan bölümü yeniden yaptık. Mesela buradaki Unkapanı Kavşağı'nın projesi çözülmemiş. Altından trenin nasıl geçeceği çözülmemiş. Bunları projelendirdik. İmalatını yaptık. Dolayısıyla insanlar buraya bakıyorlar. Bir; Eminönü- Alibeyköy hattı bizden önce ihale edilmiş falan ama işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler gerçekleşti. Biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı.

ÇALIŞMALAR 2023'TE TAMAMLANACAK: 2023 yılında çalışmaları tamamlayarak hattın geri kalan kesimini hizmete açmayı planlıyoruz. Sadece tramvayımız çalışmıyor, aynı zamanda viyadüğü yaptık. Öte yandan, İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptık. Yine İSKİ'nin bu bölgenin atık suyunun Yenikapı'ya aktarması için de bir tünel çalışmamızı yaptık.

İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR ALANA KAVUŞACAK: Çalışmaların tamamlanması ile birlikte İstanbul çok güzel bir alana kavuşacak. Şu an İETT otobüslerinin olduğu Eminönü Meydanı, belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek. Hem meydan hem öndeki o farklı işgaller ortadan kalkacak. Burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek. Bir tarafıyla da yaya geçidi geçişini sağlayan bir bölümü var bunun. Yani artık orada köprü kesmeyecek. Yeni bir düzenleme ile çok çağdaş bir görünüme kavuşacak."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdür Yardımcısı Ülkü Ebru Yıldırım'ın eşliğinde şantiye çalışanlarıyla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan İmamoğlu, projenin başlangıç talimatını verdi.

ALİBEYKÖY-CİBALİ 2021'DE HİZMETE AÇILDI

İBB tarafından 2016 yılında yapımına başlanmasına rağmen ilerleme kaydedilemeyen Eminönü-Alibeyköy Tramvayı, yeni İBB yönetiminin iş başına gelmesiyle birlikte hızlandırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinde hattın 9 kilometrelik Alibeyköy-Cibali kesimi işletmeye açılmıştı.