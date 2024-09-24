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CHP Milletvekili Öztunç, TOGG'un Yazılım Sorunlarını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Milletvekili Öztunç, TOGG'un Yazılım Sorunlarını Meclis Gündemine Taşıdı
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TOGG kullanıcılarının yaşadığı yazılımsal sorunları mecliste gündeme getirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a sorular yöneltti ve çözüm talep etti.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a "Togg kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yazılımsal sorunlar hakkında bakanlığınızın ve TOGG yönetiminin aldığı önlemler nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için planlanan somut adımlar var mıdır? TOGG araçları üretim süreçlerinde herhangi bir kalite kontrol veya dayanıklılık testi yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TOGG ile yazılımsal sorunlar yaşandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Öztunç, "TOGG araçlarıyla ilgili kullanıcıların yaşadığı yazılım ve donanım problemleri, üretim ve satış süreçleriyle ilgili çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılmaktadır. Kamuda araç tasarrufu sözlerine rağmen araç alımı son sürat devam etmekte ve yerli üretim olarak seçim meydanlarında sergilenen TOGG araçlarını devlet büyükleri ve kamu kurumları kullanmamaktadır" dedi.

"TOGG'un iç piyasada yaşadığı pazar sorunları hakkında alınan tedbirler nelerdir?"

Öztunç'un Bakan Kacır'a yönelttiği sorular şöyle:

"TOGG kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yazılımsal sorunlar (yüz tanıma, mobil veri sorunları, ekran kapanması, şarj kopmaları vb.) hakkında bakanlığınızın ve TOGG yönetiminin aldığı önlemler nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için planlanan somut adımlar var mıdır?

TOGG araçları üretim süreçlerinde herhangi bir kalite kontrol veya dayanıklılık testi yapılmış mıdır? Bu testlerin sonuçları nelerdir?

TOGG'un iç piyasada yaşadığı pazar sorunları hakkında alınan tedbirler nelerdir? İptal edilen siparişler var mıdır? stokta bekleyen araç sayısı nedir? Yıllık üretim miktarı nedir? Kar zarar durumu ve pazar payı nedir? İhracat rakamları nedir? Hangi ülkelere ne kadar ihracat yapılmıştır?

TOGG araçlarının kamu kurumları ve makam araçları olarak kullanımına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Neden devlet büyükleri TOGG'u makam aracı olarak tercih etmemektedir? Kamu da kullanılan TOGG sayısı kaçtır? Hangi kurum kaç tane TOGG almıştır?

2024 yılında Almanya'ya başlaması planlanan ihracat ile ilgili detaylar nelerdir? TOGG'un uluslararası rekabette karşılaşabileceği zorluklar ve bu zorluklara karşı stratejiler nelerdir?

Servis ve müşteri hizmetlerinde yaşanan yoğunluk ve çözümsüzlükler konusunda bakanlık bir inceleme yapmış mıdır? Bu sorunların çözülmesi için hangi adımlar atılmaktadır?

TOGG'un ortaklık arayışında olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa, bu ortaklık arayışının nedeni nedir ve hangi firmalarla görüşmeler yapılmaktadır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Fatih Kacır Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Teknoloji Politika Yazılım Ekonomi Güncel TOGG

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