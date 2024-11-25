CHP Milletvekili Gürer, Bakanlık Bütçe Görüşmelerinde Sorunları Gündeme Getirdi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, "Sayın Bakan kişisel veriler çalındı. Bu yönde de mağduriyetler de oluşuyor. Yasada herhalde bir boşluk var. Bu çalınma sonucu vatandaşın uğradığı zararı devlet karşılasın. ya da devlet gerekli önlemleri alarak bu verilerin çalınmasını veya da kullanılmasını önleyecek bir yazılım ya da düzenlemeye gitsin" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bütçe görüşmelerinde konuşan Gürer, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, en yoğun emek sömürüsünün yaşandığı Bakanlığın başındasınız. Çok zor şartlarda çalışan taşeron işçilerin hakları bir türlü verilmiyor. Karayolları'da 14 binin üzerinde kadro bekleyen işçi var. PTT'de 17 bin, Devlet Demiryoları'nda 6 bin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde 6 bin işçi taşeronda kaldı. Bunlara kadro sözü verildi ama kadro verilmedi. Neden hakları verilmiyor? Verilen sözler neden tutulmuyor?

Sayın Bakan 22 yıl oldu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda ve Niğde'nin de havaalanı temeli atıldığı gibi duruyor bizim bekçi emekli oldu. Binali Bey geldiğinde söz verdi. Bakanlar geldi, söz verdi. Arazimiz var, boş duruyor. Hala Niğde havaalanı bekliyor. Niğde'nin havaalanıysa 2025 bütçesinde yine gündeme alınmamış. Seçimden seçime bir elli bin yüz bin lira konuyordu. Şimdi o da ayrılmamış. Ayrıca Niğde, yüksek hızlı tren projelerinde merkez olarak yer almıyor. Geçmişte Niğde'den beş tane tren geçerdi.

Altınhisar, Ankara, Adana yolunun duble yolu yapılması bir beklenti. Bu yolda çok kaza oluyor. Bu yolun da bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Niğde-Ankara yolu İstanbul gelişinde Pozantı Kavşağı yazıyor. Sonra da Kayseri, Konya, Adana diye belirtiliyor. Yolun adı Niğde-Ankara Karayolu ama Niğde, İstanbul'dan gelirken hiçbir tabelada yer almıyor. Yalnızca beyaz afişlere yazılmış. Neden Niğde adı oralarda yok veya Niğde Kavşağı değil de Pozantı Kavşağı? Bunun yanı sıra Niğde-Ankara yolu gidiş geliş ücreti 840 lira oldu Sayın Bakan. Bir de burada satış yapanlar bir simidi tereyağlı diyerek yirmi beş liradan satıyorlar. Yani havaalanını anladık da karayolunda da yirmi beş lira olur mu bir simit? Bunlara kim bakıyor?

"Telefonun çekmediği akıllı yol..."

Bir de akıllı yol diyorlar, yolda telefon çekmiyor. Yani bu telefonun çekmediği yerde ne kadar akıllı onu da ben anlayamadım. Onun yanı sıra akaryakıt ve üstyapıyla ilgili, o yoldaki eksiklikler bitirilmedi. Geliş geçiş ücreti arttırılıyor ama bu konuda nedense üst yapı tamamlanmıyor. Gölcük-Çiftlik arasında da otobana bağlanan yol dahil duble yol olması talep ediliyor. İnternet ve cep telefonu çoğu köyümüzde yok. Köye gittiğimiz zaman telefon da çekmiyor. İnternet hizmeti de verilmiyor.

Sayın Bakan kişisel veriler çalındı. Bu yönde de mağduriyetler de oluşuyor. Yasada herhalde bir boşluk var. Bu çalınma sonucu vatandaşın uğradığı zararı devlet karşılasın. ya da devlet gerekli önlemleri alarak bu verilerin çalınmasını veya da kullanılmasını önleyecek bir yazılım ya da düzenlemeye gitsin. Toplum kaygılı."