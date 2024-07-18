CHP Milletvekili Bulut'tan hükümete eleştiri: 'Yokluğu kader yaptınız'

(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda; "Kredi kartının bile taksitle olduğunu bilmeyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bu gidişatın bırakılmaması gerek. Zenginleri seven yöneticiler yerine bu ülkede yokluk ve yoksulluk çekenlere ilişkin bu Meclis'in bir görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Sarayın yükselen duvarlarına karşı Meclis'te görev alanlar ülkenin yaşadığı geçim sorununa çözüm bulmalı. Şayet bu feryadı duymazsanız bari erken seçime yol verin" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 20. maddesi üzerine parti grubu adına söz aldı.

İktidarın yokluğu milletin kaderi yaptığını belirten Bulut, asgari ücretlilerin ve emeklilerin açlık sınırı altında maaş almasına tepki gösterdi. Bulut, şunları söyledi:

"'Karın tokluğuna yaşıyoruz' diye bir söz var ancak mevcut iktidar sayesinde bu söz tarihe kalktı. Artık millet karnını doyuramıyor, asgari ücretle geçinenler, emekliler açlık sınırının altında maaş alıyor. Milyonlarca vatandaş aç ve geçim sıkıntısında. Bu dönemin sözü de 'Azın ne kadar çok olduğunu yok bilir.' Tam da böyle bir dönemi yaşıyoruz. Bu millete yokluğu alıştırdınız, bu millete yokluğu kader yaptınız. Bu milletin ev, araba alma hayalini yok ettiniz. Bırakın evi, arabayı bisiklet alma hayalin yok ettiniz. İktidar, bunu düzeltmeye muktedir mi? Haziran ayında açıklanacak enflasyona göre de memur, emekli zam alacaktı. Bu iktidar haziran ayında yapılması gereken kamu zamlarını temmuza aktardı. Haziran ayında şayet o zamları yapmış olsaydı enflasyon oranları en azından temmuz ayındaki zamlarda geçerli olacaktı. Ancak bunu yapmayarak enflasyon oranlarını düşürdüler.

"Emeklinin cebinden para çalınmasında TÜİK kullanılıyor"

TÜİK'le yine enflasyon oranlarını düşük göstermek adına TÜİK, hayali marketlerden yaptığı alışverişle enflasyonu belirledi. TÜİK işçinin, memurun vergileriyle ayakta kalan bir devlet kurumu. Bu devlet kurumu bu iktidar tarafından vergileri alınan milletin yoksullaşması adına kullanılıyor. Bir anlamda yan kesicilikte, emeklinin cebinden para çalınmasında TÜİK kullanılıyor. Zannedersiniz ki yüksek maaşlar veriliyor; yüksek maaşları, hazinenin yükünü azaltmak için bunu yapıyorlar. Halbuki baktığınızda verilen 3 kuruş. Verilen aylıklara baktığınızda hiçbiri geçimini sağlamaya zaten yetmiyor.

"Bu feryadı duymazsanız erken seçime yol verin"

Her zam öncesi sarayın algı operatörleri sahneye çıkıyor. Bu arkadaşlar televizyonlara çıkıp milletin alacağı ücretlerle ilgili yorum yapıyor. Önce ne duyduk, 'Kök maaş düşük olduğu için 10 bin liranın üzerine daha fazla zam yapılmayacak' dendi. Sarayın temsilcileri önce, '11 bin çok iyi rakam' dediler. Sonra döndüler o rakamı 12 bin liraya çıkardılar. 'Bunu kesin Cumhurbaşkanı daha yukarıda çıkartır' diye algı operasyonlarına devam ettiler. Yandaş basında bu ısıtıldı, saraya servis edildi ve sonunda Cumhurbaşkanı 500 lira ilave yaparak emekli maaşını 12 bin 500 lira yaptılar. 12 bin 500 lira yeterli mi? Enflasyon 6 ayda yüzde 37 yükselmiş ancak buradaki oran yüzde 20'yi bile bulmuyor. Peki 500 lira emekliye ne fayda sağlar? Yılın başında tüp 587 lirayken şimdi 756 lira. Yani algı yönetimiyle bile bu aldatmayı kapatamadınız. Resmen 2 bin 500 lira zam yapılan emekliye ihanet ettiniz. Her yaptıkları yasa teklifinde bu oyunu oynuyorlar.

Kredi kartının bile taksitle olduğunu bilmeyen bir Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bu gidişatın bırakılmamasını gerektiğini, zenginleri seven yöneticiler yerine bu ülkede yokluk ve yoksulluk çekenlere ilişkin bu Meclis'in bir görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Sarayın yükselen ve kalın duvarlarına karşı bu Meclis'te görev alan, halkın oylarıyla gelenlerin bu ülkenin yaşadığı geçim sorununa çözüm bulması gerektiğini ifade ediyorum. Şayet bu feryadı duymazsanız bari erken seçime yol verin."