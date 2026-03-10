CHP'li Sarıbal: "Bursa'ya Yüksek Hızlı Tren 14 Yıl Gecikti, Belki de Hiç Gelmez"

(ANKARA) – CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bandırma–Bursa–Yenişehir– Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ne ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bursa'nın Karacabey ilçesi sınırlarındaki bölümde güzergah değişikliğine gidildiğini ve yeni hattaki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındığını kaydetti. Sarıbal, "Bursa'ya yüksek hızlı tren 14 yıl gecikti, belki de hiç gelmez" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ne ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla projenin Bursa'nın Karacabey ilçesi sınırlarındaki bölümünde güzergah değişikliğine gidildiğini ve yeni hattaki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındığını kaydetti. Sarıbal, karara göre yeni güzergahtaki taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Bursa hızlı tren hattına kavuşuyor" yönündeki açıklamalarına değinen Sarıbal, projenin yıllardır tamamlanamadığını ifade ederek, "Bursa'ya yüksek hızlı tren 14 yıl gecikti, belki de hiç gelmez" diye konuştu.

"Hızlı tren Bursa'ya bir türlü gelemedi"

Bursa'nın Türkiye'nin önemli sanayi ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Sarıbal, buna rağmen kentin hala demir yolu ağına bağlanamayan büyük şehirlerden biri olduğunu söyledi. 2012 yılında "Bursa 59 yıl sonra hızlı trenle tanışıyor" sloganıyla temeli atılan projenin aradan geçen 14 yılda tamamlanamadığını kaydeden Sarıbal şöyle konuştu:

"Her seçim döneminde tren neredeyse gelmiş gibi anlatıldı, maketler gösterildi, tarihler verildi. Ama yıllar geçti, güzergah defalarca değişti, ihale üzerine ihale yapıldı. Buna rağmen hızlı tren Bursa'ya bir türlü gelemedi."

Projenin ilk adımının 1 Ağustos 2011'de Bursa– Yenişehir hattı için yapılan altyapı ihalesiyle atıldığını anlatan Sarıbal, 23 Aralık 2012'de Bursa Balat'ta düzenlenen törenle temelin atıldığını aktardı. TCDD'nin 4 Aralık 2013'te yaptığı açıklamada Bursa–Yenişehir hattının yüzde 22,15'inin tamamlandığını ve hattın 1138 gün içinde bitirileceğinin duyurulduğunu belirten Sarıbal, projenin bu tarihten sonra planlandığı gibi ilerlemediğini ifade etti.

Sarıbal, 2016 yılında Bursa-Gölbaşı Kuzey–Yenişehir Hızlı Tren Projesi Tünel İnşaatı Yapım İşi ihalesinin yapıldığını, 2017'de yeni bir ihale daha gerçekleştirildiğini, 2018'de ise Bursa–Osmaneli hattının tamamı için yeni bir ihale açıldığını söyledi. 2018'de projenin kapsamının değiştirilerek Bandırma Limanı'nın projeye dahil edildiğini ve yük taşımacılığının sisteme eklendiğini dile getiren Sarıbal, bu değişiklikle hat uzunluğunun 105 kilometreden yaklaşık 201 kilometreye çıktığını kaydetti.

Bursa–Osmaneli Hızlı Tren Projesi Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik Yapım İşi ihalesinin TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve 2018 Haziran başında onaylandığını bildiren Sarıbal, ancak yer teslimi yapılmayarak ihalenin iptal edildiğini söyledi. Sarıbal, son ihalenin ise 2020 yılında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından tasarım–yapım modeliyle gerçekleştirildiğini, ihaleyi Kalyon Holding'in kazandığını ve 17 Eylül 2020'de sözleşmenin imzalandığını aktardı.

"Her güzergah değişikliği yeni kamulaştırmalar, yeni tüneller ve yeni viyadükler anlamına geliyor"

Projenin en büyük sorunlarından birinin sürekli değişen güzergahlar olduğunu belirten Sarıbal, 2021 yılına kadar hattın güzergahının en az beş kez değiştirildiğine dikkati çekti. Bu değişikliklerin zemin sorunları, tünel projelerinin yeniden düzenlenmesi ve viyadük uzunluklarının yeniden hesaplanması gibi nedenlerle yapıldığını ifade eden Sarıbal, bu süreçlerin inşaatın uzun süre durmasına yol açtığını dile getirdi.

Projenin maliyetindeki artışa da işaret eden Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

"Proje 2018'de 2,5 milyar TL bedelle ihale edildi. 2020'de yeniden ihale edildiğinde maliyet 9,4 milyar TL'ye yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre proje için son ayrılan ödenek 18 milyar 920 milyon liraya ulaştı. Her güzergah değişikliği yeni kamulaştırmalar, yeni tüneller ve yeni viyadükler anlamına geliyor. Bu da hem gecikmeye hem de kamuya yüklenen maliyetin katlanmasına yol açıyor."

"10,7 milyon metrekarelik kamulaştırma"

Sarıbal, hızlı tren projesinin gecikme ve maliyet artışının yanı sıra geniş çaplı kamulaştırmalarla da gündeme geldiğini söyledi. Proje kapsamında milyonlarca metrekare arazinin kamulaştırıldığını kaydeden Sarıbal, bunun büyük bölümünün vatandaşlara ait tarım arazilerinden oluştuğunu ifade etti.

Kalyon İnşaat'ın hazırladığı rapora göre Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli hattı için toplam 10,7 milyon metrekare arazi kullanılacağını aktaran Sarıbal, "Toprağın büyük bölümü çiftçinin, köylünün arazisi. Proje tarlaların, meraların ve ormanların içinden geçiyor" dedi.

Raporda kamulaştırmanın sosyal etkilerine ilişkin belirsizlik bulunduğunu da söyleyen Sarıbal, "Başka bir ifadeyle kaç yurttaşın toprağını kaybedeceği, kaç köylünün üretimden kopacağı henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, planlama yapılmadan başlatılan projelerin hem kamu kaynaklarını tükettiğini hem de kırsal üretimi riske attığını savunarak, "Bu anlayışta ne planlama var ne tarımı koruma iradesi ne de kamunun hakkını gözeten bir yaklaşım. Bursa, hızlı treni şimdi Bakanlığın vermiş olduğu 2028 tarihinde bekliyor" dedi.

Kaynak: ANKA