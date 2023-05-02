CHP'Lİ SALICI BU SEÇİM OTORİTER REJİM İSTEYENLERLE DEMOKRASİ İSTEYENLER ARASINDA BİR SEÇİMDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bu seçim bir siyasi partinin gittiği, başka bir siyasi partinin geldiği bir seçim değildir. Bu seçim otoriter bir rejim isteyenlerle demokrasi isteyenler arasında bir seçimdir. 'Tek adam rejimi devam etsin' diyenlerle, 'Uzlaşma olsun, farklılıklar bir araya gelebilsin, farklı siyaset anlayışları bir araya gelsin' diyenlerin seçimidir. Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiniz oy düzeni değiştirir dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Salıcı, Gaziemir ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Salıcı, Bu seçim otoriter bir rejim isteyenlerle demokrasi isteyenler arasında bir seçimdir. 'Tek adam rejimi devam etsin' diyenlerle, 'Uzlaşma olsun, farklılıklar bir araya gelebilsin, farklı siyaset anlayışları bir araya gelsin' diyenlerin seçimidir. Bu seçim doktorlarımıza söylüyorlardı ya 'Bırakın nereye giderlerse gitsin' diyenlerle, 'Aman memleketin çocuğu memlekette kalsın. Kendi insanına, ülkesine hizmet etsin' diyenlerin seçimidir. Onun için bu seçim kritik bir seçimdir. Bu seçim bir siyasi partinin gittiği, başka bir siyasi partinin geldiği bir seçim değildir. Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiniz oy düzeni değiştirir. Bizim, düzen ve anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim, Türkiye'nin normalleşmesine ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.

'MEMLEKET MESELESİ OLDUĞU İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü Farklı siyasi partiler bir araya geldik ve 2 yıldan beri çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceğini kurmak için 2 bin madde üzerinde anlaştık. Aralarında Saadet Partili, İYİ Partili, Demokrat Partili, DEVA ve Gelecek Partili kardeşlerimiz de var. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu partilerle bir araya gelip, Türkiye'nin geleceğini ortak bir hedefe koyacağı aklımıza gelmezdi. Memleket meselesi olduğu için bir araya geldik. Bu artık bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi. Biz de 'Memleketi koruyalım, kollayalım ve daha iyi bir noktaya götürelim' dedik. Sizlere düşen sadece 14 Mayıs'ta oy vermek değil. 14 Mayıs'a girerken aklında soru işareti olan, farklı düşünen, iktidarın bu olumsuz dilinden etkilenen vatandaşlarımızı ikna etmek. Onun için çalışıyoruz, koşturuyoruz ama onun ötesinde başka yerlerdeki arkadaşlarınızı, dostlarınızı bu sürece katmaya çalışıyoruz. (DHA)