CHP'li Pala'dan Soru Önergesine Bir Yıl Sonra Yanıt Verilmesine Tepki: TBMM'nin Denetim Mekanizmaları İşlevsiz Kılınıyor

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Lalaşahin Konut Projesi hakkında verdiği soru önergesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir yıl sonra yanıt vermesine tepki gösterdi. Pala, "Bir yılı aşkın zaman sonra gelen bu cevap, TBMM'nin denetim mekanizmalarının ne denli işlevsiz kılınabildiğinin göstergesidir. Hal böyleyken, ısrarla sormaya ve halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 22 Kasım 2023 tarihinde dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Pala, hak sahiplerinin dile getirdiği kaygılara ilişkin, "Bursa Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi'ndeki projeye başvuran ve hak kazanan yurttaş sayısı", "Enflasyonun yüksek olduğu koşullarda konut bedelinin 180 ay sonunda ne kadar artabileceği", "Taksitlerin neden sabit tutulmadığı", "Aylık taksitlere memur maaş artışı yansıtılmasının kaç yurttaşın projeden ayrılmasına sebep olacağı", "Evlerin ne zaman teslim edileceği" ve "İhale süreçlerinin toplam bedeli" ile ilgili sorular yöneltmişti.

Bir yıl sonra gelen yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pala'nın sorularına 1 yıl 17 gün sonra yanıt verdi. Lalaşahin Mahallesi Projesi'yle ilgili herhangi bir bilginin yer almadığı yanıtta, "2002-2024 yılları arasında TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından sosyal donatılarıyla birlikte 1 milyon 462 bin sosyal konut inşa edildiği", "Ülke çapında hastaneler, okullar, yurtlar ve kültür merkezleri gibi 46 bin sosyal donatının hayata geçirildiği", "1 Ekim 2023'te başlatılan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 88 bin konutun yapımına başlandığı" belirtildi.

"Konuyu geçiştirmeye çalışıyor"

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Pala, yazılı açıklamasında "Bir yıl önce Lalaşahin Mahallesi'ndeki somut bir konut projesine dair sorduğumuz soruların hiçbirine yanıt verilmedi. Oysa hak sahiplerinin bilmek istediği, aylık taksitleri hangi kriterlerle artacak, projede ihale süreçleri nasıl işledi, evler ne zaman teslim edilecek gibi konulardı. Bakanlık bu soruların hiçbiriyle ilgilenmedi, üstelik yeni Bakanın imzasını taşıyan metin, genel toplu konut istatistikleriyle konuyu geçiştirmeye çalışıyor" dedi. Pala, bir yılı aşkın gecikmenin kabul edilemez olduğunu, üstüne üstlük açıklamanın da özünden kopuk oluşunun hayal kırıklığını derinleştirdiğini ifade etti.

"İdari kadrolarda değişim olsa da, yurttaşların haklı sorularına tatmin edici yanıt verilmemesi alışkanlığı devam ediyor"

Pala, soru önergesi verdiği dönem içerisinde Bakan Mehmet Özhaseki'nin görevden ayrılarak yerine Murat Kurum'un getirilmesini de gündeme getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef idari kadrolarda değişim olsa da, yurttaşların haklı sorularına tatmin edici yanıt verilmemesi alışkanlığı devam ediyor. Meclis İçtüzüğü'nde, soru önergelerinin belirli bir süre içinde yanıtlanması öngörülüyor. Ne var ki bu esaslara uyulmadığı gibi, nihayetinde gelen cevaplarda bazen hiçbir soru doğru dürüst ele alınmıyor."

"Israrla sormaya ve halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Temel amacının hak sahiplerinin belirsizliklerinin giderilmesi olduğunu vurgulayan Pala, Bakanlığın tek bir soruya dahi yanıt vermemesinin, bilgi edinme hakkını zedelediğini dile getirdi. Pala, "Bir yılı aşkın zaman sonra gelen bu cevap, TBMM'nin denetim mekanizmalarının ne denli işlevsiz kılınabildiğinin göstergesidir. Hal böyleyken, ısrarla sormaya ve halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz" diyerek yurttaşların mağduriyet yaşamaması için Meclis'te konunun takipçisi olacaklarını ifade etti

Pala, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığın neyi, neden gizlediğini anlamış değiliz. Sorduğumuz sorular gayet net; proje ihale bedellerinden evlerin teslim tarihine, ödeme koşullarından muhtemel mağduriyetlere kadar birçok hayati konu var. Bu konularda hiçbir açıklama yok. Oysa 'sosyal konut' adı altında yapıldığı söylenen projelerin gerçekten sosyallik ilkesine uygun yürümesi için şeffaflık ve hesap verebilirlik şart.

Bu olayın sadece Bursa'daki bir projenin değil, genel olarak Meclis'in denetim gücünün zaafa uğramasının da örneği olduğunu belirten Pala, soru önergelerinin zamanında, açık ve doğrudan yanıtlanması, yürütmenin yasama tarafından denetlenmesi açısından demokratik bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Bir projeye dair somut sorulara genel bilgilerle geçiştirme yapılmasının bu mekanizmayı etkisiz hale getirdiğini kaydeden Pala, "Gecikmeli ve ilgisiz yanıtlar, yurttaşları mağdur ettiği gibi kurumsal güveni de sarsıyor. Oysa ülkemizin ekonomik şartlarında bu tür projeler, dar gelirli yurttaşlarımızın geleceği için belirleyici. Konutlarını ne zaman alacaklarını, hangi şartlarla ödeme yapacaklarını bilmek istiyorlar" dedi.