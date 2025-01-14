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CHP'li Öztürkmen: PTT Personel Alımında Torpil Skandalı

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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, PTT'ye yapılacak personel alımında AK Parti yönetiminden isim istendiğini gösteren yazışmaları paylaştı. Öztürkmen, kamu alımlarında liyakat yerine torpilin belirlendiğini ve gençlerin bu sistemden mağdur olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ptt'ye alınacak personel için AK Parti yönetim kurulu üyelerinden birer isim istendiğini gösteren ve Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı grubunda yer alan yazışmaları paylaşarak, "Liyakatli gençlerimizin ahı ve vebali iktidarın üzerinedir." dedi.

Öztürkmen, Ptt'ye alınacak personel için AK Parti yönetim kurulu üyelerinden birer isim istendiğini gösteren ve Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı grubunda paylaşılan yazışmaları açıkladı.

Ptt'ye personel alımı için AK Parti yöneticilerine torpil kontenjanı açıldığını ifade eden CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen'in, açıklaması şöyle:

"Gaziantep AKP İl Başkanlığı grubunda paylaşılan torpilin belgesi sızdı. Grupta paylaşılan 9 Ocak 2025 tarihli mesajda, Ptt'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim isteniyor. Gelen isimler alınacak personel sayısından fazla olması durumunda kura çekileceği belirtiliyor. Gaziantep AKP İl Başkanlığı'ndan ve PTT Gaziantep Başmüdürlüğü'nden, sosyal medyaya düşen yazışmalarla ilgili hala bir açıklama gelmemiş olması dikkatimizden kaçmadı. İsmi bizde gizli AKP'li yönetici tarafından grupta paylaşılan mesajda şöyle deniyor:

'Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, aşağıda kriterleri ve sayıları belirtilen personel alım ilanı için her bir üyemizden kriterlere uygun bir kişinin özelden tarafıma iletilmesini rica ederim. Verilen isimlerin alınacak personel sayısından fazla olması durumunda isimler arasından kura çekilecek olup, referans olan yönetim kurulu üyemiz not edilerek sonraki personel alımlarında ona göre değerlendirme yapılacaktır. Verilecek isimlerin kriterlere uygun olması ve bu konunun dışarıya açılmaması önem arz etmektedir. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.'

Bu, büyük bir skandalın, rezaletin belgesidir. Normal bir ülkede yer yerinden oynar. Ancak burada yöneticiler için utanmazlığın, vatandaşlarımız için ise öğrenilmiş çaresizliğin resmi."

"Nice canımızı bu torpil düzenine kurban verdik"

Hasan Öztürkmen, kamu alımlarında temel kriterin, KPSS ya da liyakat yerine, "AK Parti'den torpil" olduğunu belirterek, "Sınavlarda ter dökerek yüksek puanlar alan liyakatli gençlerimiz mülakat denilen torpil sistemiyle elenirken, AKP'nin referans listesine girenler iş sahibi oluyor. Daha geçen hafta, hakimlik-savcılık sınavını yüksek puanla geçmesine rağmen mülakattan elenen genç avukatımız Mert Akdoğan'ı toprağa verdik. Geçen aylarda Samsun'da birinci girdiği mülakattan elendikten sonra canına kıyan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı'nın acısı hala taze. Daha duymadığımız nice canımızı bu torpil düzenine kurban verdik." dedi.

İktidarın ekonomiyi batırdığını, asgari ücretliyi, emekliyi, memuru sefalet ücretine, gençleri ise ya ülkeden kaçmaya ya da umutsuz ve mutsuz yaşamaya mahkum ettiğini söyleyen Öztürkmen, "Kendi torpillilerini ihalelere, ballı ücretli mevkilere, çifte maaşlara boğdular. Liyakatli gençlerimizin ahı ve vebali iktidarın üzerinedir. Doğuş Can'larımızın Mert'lerimizin kanı, bu torpil düzeninin mimarı olan iktidarın elindedir. Ancak eninde sonunda Saray saltanatını yıkıp bu torpil düzenini değiştireceğiz." diye konuştu.

CHP'li Öztürkmen: PTT Personel Alımında Torpil Skandalı
Kaynak: ANKA / Güncel
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