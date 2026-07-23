CHP'li Kış: "Emeklinin Gerçek Maaşı Yükseltilmiyor; Yalnızca Açlık Sınırının Altında Yaşayacağı Yeni Rakam İlan Ediliyor"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemeyi eleştirerek, "Saraydan bakınca belki her şey yolunda görünüyor. Ama en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarmak, yoksulluğun güncellenmiş tarifesidir. Çünkü emeklinin kök maaşı değişmiyor. Sadece Hazine desteği artırılıyor. Emeklinin gerçek maaşı yükseltilmiyor; yalnızca açlık sınırının altında yaşayacağı yeni rakam ilan ediliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinde en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. Emeklilerin yıllardır ağır bir geçim mücadelesi verdiğini belirten Kış, iktidarın yaptığı artışın emeklilerin sorunlarını çözmekten uzak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını hatırlatan Kış, "AKP iktidarı emeklilerimizi hayatlarının en huzurlu olması gereken döneminde geçim hesabı yapmak zorunda bıraktı. Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bu hafta da Genel Kurul'da emeklilerimizin sesi olduk. Amacımız birkaç rakamı değiştirmek değil, emekliliği yeniden hak ettiği değere kavuşturmaktır" dedi.

"EMEKLİNİN MAAŞI DEĞİL, HAZİNE DESTEĞİ ARTIRILIYOR"

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının gerçek bir iyileştirme olmadığını vurgulayan Kış, "AKP yıllardır ekonomiyi pembe tablolarla anlatıyor. Saraydan bakınca belki her şey yolunda görünüyor. Ama en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarmak, yoksulluğun güncellenmiş tarifesidir. Çünkü emeklinin kök maaşı değişmiyor. Sadece Hazine desteği artırılıyor. Emeklinin gerçek maaşı yükseltilmiyor; yalnızca açlık sınırının altında yaşayacağı yeni rakam ilan ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin emekliliği bir hak olmaktan çıkarıp sosyal yardıma dönüştürdüğünü söyleyen Kış, mevcut sistemin hem emeklileri hem de sosyal güvenlik düzenini zedelediğini belirtti. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 36 bin 324 lira, yoksulluk sınırının ise 119 bin 330 liraya ulaştığını, sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin bin 211 liraya çıktığını ifade eden Kış, "İktidar emekliyi daha ayın ilk gününde 12 bin 772 liralık bir açıkla baş başa bırakıyor. Üstelik bu hesabın içinde kira, elektrik, doğal gaz, ulaşım ve ilaç yok. Sadece mutfak var. Bir ailenin yalnızca sofrasını kurmanın günlük maliyeti bin 211 liraya ulaşmış durumda. Emekliye verilen günlük artış ise yaklaşık 118 lira. Hayat emekliye bir günde bin 211 lira harcatıyor, iktidar ise günlük 118 lirayı müjde diye anlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİYİ ENFLASYONA DEĞİL, YOKSULLUĞA MAHKÜM ETTİNİZ"

Hükümetin "Emeklimizi enflasyona ezdirmedik" söylemini de eleştiren Kış, "36 bin liralık açlık sınırının altında maaş verip 'Kimseyi enflasyona ezdirmedik' demek milletin aklıyla alay etmektir. Siz emekliyi enflasyona değil, yoksulluğa mahküm ettiniz" dedi. Yapılan düzenlemenin sosyal güvenlik sistemini de bozduğunu ifade eden Kış, "Primle maaş arasındaki bağ kopuyor. İnsanlar artık 'Ne kadar prim ödersem ödeyeyim, sonunda aynı maaşı alacağım' diye düşünüyor. Eskiden insanlar emekli olunca rahat edeceğini hayal ederdi. Bugün ise emekli olmaktan korkuyor. Bu, sosyal güvenlik sistemine vurulmuş en büyük darbelerden biridir" diye konuştu.

"SARAY BİR SAATTE 83 EMEKLİNİN MAAŞINI HARCIYOR"

Cumhurbaşkanlığı harcamalarına da dikkati çeken Kış, "Bir tarafta Saray, bir saatte yaklaşık 83 emeklinin bir aylık maaşını harcıyor. Diğer tarafta milyonlarca emekliye 3 bin 552 liralık artış reva görülüyor. Tasarruf emekliye gelince var, Saray söz konusu olunca yok" ifadelerini kullandı.

Komisyon görüşmeleri sırasında en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önerdiklerini ancak AKP ve MHP oylarıyla teklifin reddedildiğini belirten Kış, "Biz emeklilerimizin sadaka istemediğini biliyoruz. Onlar yıllarca çalıştı, primini günü gününe ödedi, bu ülkeye değer kattı. Hak ettikleri tek şey insan onuruna yakışır bir emeklilik hayatıdır. Emekli lütuf istemiyor; alın terinin karşılığını ve hakkını istiyor" dedi.

Kaynak: ANKA