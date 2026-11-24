(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emekli aylıklarına yapılacak zammın yeterli olmayacağını savunarak, "AKP bu artışla yetinirse 2027'de de emekliyi açlığa mahkum edecek. Ocak artışı emeklinin gerçek yaşam maliyeti gözetilerek belirlenmeli. En düşük emekli aylığı, emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve geçim kaygısı duymadan yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmalıdır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. TÜİK'in ekim verilerine göre yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,77 olduğunu hatırlatan Kış, mevcut beklentilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10,43 civarında hesaplandığını belirtti. Kış, bu oranın en düşük aylığa da uygulanması halinde artışın ayda 2 bin 456 lirada kalacağına dikkati çekti

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının, TÜİK'in temmuz–aralık dönemi için açıklayacağı altı aylık tüketici enflasyonuna göre belirleneceğini aktaran Kış, yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,76 olduğunu, Merkez Bankası'nın kasım anketindeki yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki artışın yaklaşık yüzde 10,43 olacağını belirtti.

"GÜNDE 82 LİRA ARTIŞ DALGA GEÇMEKTİR"

En düşük emekli aylığı ödemesinin artırılmasının ise ayrı bir yasal düzenleme gerektiğini söyleyen Kış, 24 Kasım'da Resmi Gazete'de ilan edilen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde yıllık enflasyon yüzde 29,77. Vergi ve harç artışlarına esas yeniden değerleme oranını yüzde 27,83 olarak açıkladınız. Emeklinin ocak zammı ise altı aylık enflasyon beklentisiyle yüzde 10,43 civarında hesaplanıyor. En düşük aylığa da bu oranı uygularsanız emeklinin cebine günde 82 lira daha girecek. Emekli kirayı da faturayı da market alışverişini de bugünün fiyatlarıyla ödüyor. Günde 82 lira artışı yeterli görmek, emeklilerle dalga geçmektir. Aylığı yetmediği için çalışmaya devam eden emekli, çalıştığı için daha az mı zam alacak? Seyyanen artış yapacak mısınız? Yapacaksanız kimlere, ne kadar vereceksiniz? Artışı kök aylığa yansıtacak mısınız? Emekli ocakta eline ne geçeceğini bilmek istiyor. Hazırladığınız düzenlemeyi açıklayın.

Kasım ayında dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda gideri 38 bin 937 liraya ulaştı. En düşük emekli aylığı 26 bin liraya çıkarılsa bile bir ailenin mutfak masrafının yaklaşık 13 bin lira altında kalacak. Bunun daha kirası, faturası, ulaşımı var. AKP bu artışla yetinirse 2027'de de emekliyi açlığa mahkum edecek. Ocak artışı emeklinin gerçek yaşam maliyeti gözetilerek belirlenmeli. En düşük emekli aylığı, emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve geçim kaygısı duymadan yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA