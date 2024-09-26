CHP'li Kılıç'tan Gençler İçin Meclis Araştırması Talebi

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gençler arasında artan suç oranları ve şiddet olaylarına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi. Kılıç, "Aileden başlayarak eğitimden ekonomiye, denetim mekanizmalarından adalet sistemine kadar gerekli düzenlemelerin yapılması için Meclis'i göreve çağırıyorum. Gerçek beka sorunumuz şu anda gençlerimizin suç ve şiddet sarmalında olmalarıdır" dedi.

CHP'li Kılıç, gençler arasında artan suç oranlarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Kılıç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar siz de bu gençlik nereye gidiyor demiyor musunuz? Ben bir milletvekilinden öte bir anne olarak gençliğimizin geldiği bu durumdan hem kaygı duyuyor hem de kendimi sorumlu hissediyorum. Gençlerde ve çocuklarda hızla yükselen çete ve mafyalara özenme, kolay para kazanma ve lüks yaşam isteği, uyuşturucu kullanımı ve şiddet eğilimi maalesef her gün can almaya ve gençlerin hayatlarını karartmaya devam ediyor.

Bunun için TBMM ivedilikle bir araştırma komisyonu kurmalı, ülke gerçekleriyle yüzleşilmeli, aile, okul, sosyal çevre, medya, ekonomik, sosyolojik ve hukuki nedenleri araştırılmalı ve sonucunda kapsamlı bir şekilde çözüm yolları bulunmalıdır. Bakın özellikle yoksul bölgelerde yaşayan gençler suça teşvik edilip illegal yaşama özendirilirken, sosyal medya ve görsel basın da buna çanak tutuyor. Çeteler sosyal medyada cirit atıyor, yeni nesil mafya internette propaganda yapıyor, sosyal medyada tıklanmak uğruna şiddet videoları kol geziyor, sokaklar Teksas olmuş, haberler çatışmalarla dolu.

Tüm siyasi partilere çağrı

Yeni nesil şarkılarda aleni olarak uyuşturucu kullanımı güzellemesi yapılıyor. Mafya dizilerinde suçlular kahramanlaştırılıp, gençlere örnek olarak sunuluyor. Gündüz programlarında ahlaksızlık ve şiddet normalleştiriliyor. Tabi bunların üstüne bir de iktidarın denetim eksikliği ve cezasızlık, adaletsizlik, gerçek suçluların elini kolunu sallayarak sokakta gezmeleri eklenince her yer suç mahalli olduğu gibi bir nesil elimizden kayıp gitmek üzere.

Buna 'dur' diyebiliriz. Aileden başlayarak eğitimden ekonomiye, denetim mekanizmalarından adalet sistemine kadar gerekli düzenlemelerin yapılması için Meclis'i göreve çağırıyorum. Gerçek beka sorunumuz şu anda gençlerimizin suç ve şiddet sarmalında olmalarıdır. Araştırma önergemi Meclis'e sundum, Meclis açılır açılmaz, gelin tüm partilerden oluşan araştırma komisyonu kuralım ve çıkacak çözüm önerilerini yasalaştırarak geleceğimiz olan gençleri ve ülkemizi bu karanlıktan her beraber kurtaralım."