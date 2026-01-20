CHP'li Kılıç: "İthalata Dayalı Bu Düzen Değişmeden Ne Et Ucuzlar Ne de Üretici Ayağa Kalkar"

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun, Türkiye'de et krizinin nedenini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "İthalata dayalı bu düzen değişmeden ne et ucuzlar ne de üretici ayağa kalkar" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yazılı açıklamasında, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların, Türkiye'deki et krizinin temel nedenini açıkça ortaya koyduğunu, Rapora göre, yerli üreticinin maliyetinin altında ithal et satışı yapıldığını, bu anlayışın, hem üreticiyi iflasa sürüklediğini hem de vatandaşın sofrasını boşalttığını belirtti.

Kılıç, "Bu ülkede emekli et alamıyor, çocuklar yeterli proteinle beslenemiyor. Bunun nedeni ne üretici ne de tüketicidir. Bunun nedeni, ithalatı kutsayan ve yerli üreticiyi bilerek zararına mahkum eden bir kamu politikasıdır" ifadesini kullandı.

Sayıştay Denetim Raporu'nda, Et ve Süt Kurumu'nun ithal karkas et satış fiyatlarını belirlerken yurtiçi üretici maliyetlerini dikkate almadığının açıkça tespit edildiğine dikkati çekerek, "Çiftçi yemi pahalı, mazotu zamla alıyor, elektriği fahiş fiyatla kullanıyor. Buna rağmen eti 313 liraya mal ediyor. Devletin kurumu ise ithal eti 260 liraya satıyor. Bu, piyasayı düzenlemek değil; Türk çiftçisini bile isteye tasfiye etmektir. Bu açık bir ihanettir" değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay raporunda, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 yılında ithalata dayalı faaliyetler sayesinde yüksek karlılık elde ettiği ve yıllar sonra ilk kez Hazine'ye temettü aktardığının da yer aldığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir kamu kurumu ithalatla kar ediyorsa, burada ciddi bir terslik vardır. Çünkü o kar, üreticinin cebinden çıkmıştır; tüketicinin sofrasından eksilmiştir. Bir yanda ithalatla kar eden bir kamu kurumu, diğer yanda et alamayan emekliler, proteinle büyüyemeyen çocuklar vardır. Bu tablo bir tesadüf değil, bilinçli bir tercihin sonucudur. Bu rapor bir uyarıdır. İthalata dayalı bu düzen değişmeden ne et ucuzlar ne de üretici ayağa kalkar. Biz bu meselenin Meclis'te de kamuoyunda da takipçisi olacağız. Çünkü mesele sadece et meselesi değil; adalet, emek ve çocukların geleceği meselesidir."