CHP'li Karasu: "2016-2025 Yılları Arasında 60 Yaş ve Üzerindeki 6 Bin 51 Kişi Yaşamına Son Verdi"

(ANKARA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TÜİK verilerine göre 2016-2025 yılları arasında 60 yaş ve üzerindeki 6 bin 51 kişinin yaşamına son verdiğini belirterek, "AKP'nin yarattığı kara düzen, ömrünü çalışarak geçiren milyonlarca insanı emeklilik döneminde açlık, yoksulluk ve umutsuzlukla baş başa bıraktı. Emeklilik artık dinlenme değil, hayatta kalma mücadelesi oldu" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığının en ağır faturasını yaş almış yurttaşlar ile emeklilerin ödediğini belirterek, Türkiye'de emekli aylıklarının açlık sınırının çok altında kaldığını belirterek, milyonlarca emeklinin geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığını, sosyal devlet anlayışının ise ortadan kaldırıldığını savunan Karasu, ekonomik çıkmazın yaş almış yurttaşları derin bir yoksulluğa sürüklediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun intihar istatistiklerine dikkati çeken Karasu, 2016-2025 yılları arasında 60 yaş ve üzerindeki toplam 6 bin 51 kişinin yaşamına son verdiğini belirtti. Aynı dönemde 295 kişinin intiharının ise "geçim zorluğu" nedeniyle gerçekleştiğinin kayıtlara geçtiğini aktaran Karasu, 2016 yılında 60-75 yaş ve üzeri yaş grubunda 512 kişinin yaşamına son verdiğini, bu sayının 2025 yılında 663'e yükseldiğini ifade etti.

"EMEKLİ AYLIĞI BİR LÜTUF DEĞİLDİR"

AKP iktidarının bir ömür boyunca ülkeye emek vermiş, üretmiş ve prim ödemiş milyonlarca emekliyi koruyamadığını savunan Karasu, şunları kaydetti:

"Emekli aylığı bir lütuf değildir; yıllarca dökülen alın terinin, ödenen primlerin ve verilen emeğin karşılığıdır. Ne var ki bugün iktidar, kendi yarattığı ekonomik çöküşün faturasını işçiye, emekçiye, emekliye, kamu emekçisine ve toplumun geniş kesimlerine keserken; bir avuç ayrıcalıklı kesimi bu yükün dışında tutmayı tercih etmektedir. Bugün emeklilerimiz artık yalnızca geçim sıkıntısı yaşamıyor. Mesele, ay sonunu getirebilmenin çok ötesine geçmiş; yaşama tutunma mücadelesine, hatta birçok insanımız için adeta bir yaşam savaşına dönüşmüştür. Türkiye'nin hangi iline, hangi ilçesine, hangi mahallesine giderseniz gidin, mevcut emekli aylıkları insan onuruna yaraşır bir yaşamı sağlamaya yetmediği gibi, en temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmemektedir. Bir ülkenin gerçek zenginliği gökdelenleriyle ya da büyüme rakamlarıyla değil; ömrünü o ülkeye adamış büyüklerine gösterdiği vefayla ölçülür. Bugün ne yazık ki emeklilerimize reva görülen tablo, sosyal devlet anlayışıyla da vicdanla da bağdaşmamaktadır."

Karasu, ekonomik nedenlerle yaşanan intiharlardaki artışın dikkat çekici olduğunu belirterek, "2016 yılında 'geçim zorluğu' nedeniyle yaşamına son veren 60 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 25 iken, 2025 yılında bu sayı 36'ya çıktı. Bu rakamlar sadece bir istatistik değil; yıllarca alın teri döken insanların çaresizliğinin, umutsuzluğunun ve sosyal çöküşün acı tablosudur" dedi.

"EMEKLİLER ARTIK DİNLENME DEĞİL, HAYATTA KALMA MÜCADELESİNDE"

Yaş almış yurttaşların insanca yaşayabilecekleri bir gelirden mahrum bırakıldığını belirten Karasu, mayıs ayında açlık sınırının 35 bin 174 lira olmasına karşın emeklilerin 20 bin lira aylıkla yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'de emeklilik artık dinlenme ve huzur dönemi olmaktan çıkmış, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, ilaçlarını alamıyor, faturalarını ödeyemiyor, torunlarına harçlık veremiyor. Yıllarca bu ülkeye emek vermiş insanlarımızın AKP'nin yarattığı yoksulluk düzeni nedeniyle yaşamlarından vazgeçmek zorunda kalması kabul edilemez. Emeklileri açlığa mahküm eden, yaş almışları yalnızlığa ve umutsuzluğa iten bu düzen değişmelidir. Hiç kimse ömrünün dinlenme döneminde, geçim derdiyle yaşamına son vermeyi düşünecek noktaya sürüklenmemelidir."

"İKTİDAR EMEKLİLERİN YAŞADIĞI TABLOYU GÖRMEZDEN GELİYOR"

Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve artan emekli intiharlarına ilişkin verdiği soru önergelerini yanıtsız bıraktığını da belirterek şunları söyledi:

"Bu durum bile, iktidarın emeklileri yüz yüze bıraktığı acı tabloyu görmezden geldiğinin en açık göstergesidir. Emekliler yaşam mücadelesi verirken, bazıları çaresizlik içinde hayatına son verirken, sorumluluk makamında bulunan Bakan'ın Meclis denetiminden kaçması kabul edilemez. Millet adına sorduğumuz sorulara yanıt verilmemesi emeklilerin yaşadığı sorunların çözümüne değil, üzerinin örtülmesine hizmet etmektedir."

Kaynak: ANKA