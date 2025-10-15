CHP'li Karabat: Türkiye'de Asgari Ücretli 7 Yılda TOGG Alabiliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video açıklamasında gelir dağılımındaki uçuruma ve iktidarın "zenginleşiyoruz" söylemine tepki gösterdi. Karabat, "Bir asgari ücretli Türkiye'de TOGG almak için 7 yıl maaşını biriktiriyor. Almanya'daki asgari ücretli aynı arabayı 1 yıl 9 ayda alıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda AK Parti'nin, yoksulluğu gizlemek için "refah" söylemini kullandığı görüşüne yer verdi. Karabat, "AKP, 'zenginleşiyoruz' yalanıyla toplumun en az yüzde 70'ini saran derin yoksulluğu görünmez kılmaya çalışıyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.

Togg'un Türkiye ve Almanya'daki fiyatlarını karşılaştıran Karabat, "TOGG SUV modeli Türkiye'de 1 milyon 952 bin TL, Almanya'da 34 bin 295 Euro. Almanya'da asgari ücretli bin 600 Euro maaşla 21,5 ayda, öğretmen ise 4 bin Euro maaşla 8,5 ayda TOGG alabiliyor. Türkiye'de ise asgari ücretli aynı aracı alabilmek için 88 ay, yani 7 yıl 4 ay çalışmak zorunda. Öğretmen 32 ayda alabiliyor" dedi.

"Almanlar bize bakıp acı acı gülüyor"

Karabat, Gemlik'te üretilen TOGG'un Almanya'da Türkiye'den yaklaşık 300 bin TL daha ucuza satıldığını belirterek, "Aynı TOGG'u Bursa'da almak isteyen vatandaş, Almanya'daki alıcıdan daha fazla ödüyor. Bu tablo hem satın alma gücümüzün hem de üretimden aldığımız payın ne kadar düştüğünü gösteriyor. Aslında Almanlar bize bakıp acı acı gülüyor. Bizim işçimiz 7 yıl maaşını biriktirse bile o arabayı alamıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Gençler Almanya'ya, Avrupa'ya gidiyor"

CHP'li Karabat, kişi başı milli gelir artışının yoksulluğu gizleyen "bir hesap oyunu" olduğunu söyledi. Karabat, "Milyarderlerin geliriyle açlık sınırındaki vatandaşın kazancını toplayıp ortalamasını almak sahte bir refah tablosu yaratıyor. Bu rakam, yoksulluğu gizlemek için kullanılan bir illüzyondur. Gençler bu yüzden Almanya'ya, Avrupa'ya gidiyor. Orada 1,5 yılda alabilecekleri arabayı burada 7 yılda bile alamıyorlar. Onlar bu ülkenin kaybolan umududur" diye konuştu.

Sözlerini sosyal adalet ve refah vurgusuyla tamamlayan Karabat, "Bir ülkenin zenginliği, sarayların ihtişamında değil, en yoksul vatandaşının sofrasındaki ekmeğin bolluğunda gizlidir. Bu adaletsizliği kapatana dek ne refah ne de huzur mümkün olacaktır. Biz, emeğin hakkını savunmak ve halkın hak ettiği adil düzeni kurmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.